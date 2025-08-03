Kolač od jabuka “na čaše”: Božanstveni miris i okus djetinjstva

Kolači koji nas podsjećaju na djetinjstvo, jer su nam ih spremale naše nane, ali i mame, i danas su nam omiljeni. Jedan od takvih je kolač od jabuke “na čaše”. Ovaj tradicionalni bosanski recept iz nanine kuhinje veoma brzo i lako se pravi te vam nije potrebno neko posebno kulinarsko umijeće. Nema mućenja tijesta i nećete provesti mnogo vremena u kuhinji. Okus? Apsolutno božanstven.

Sastojci

dvije čaše brašna

dvije čaše griza

jedna čaša šećera

jedna kesica vanilin šećera

jedna kesica praška za pecivo

Fil od jabuka

1,5 kg jabuka

jedna čaša šećera

5 grama cimeta

jedna kesica vanilin šećera

150 grama putera

I još

šećer u prahu (za posipanje)

Napomena: Mjera za suhe sastojke je čaša od 2 dl.

Priprema

Rernu zagrijati na 180 Celzijusovih stepeni. Očistiti i izrendati jabuke pa dodati šećer, vanilin šećer i cimet. Sve promiješati pa ostaviti da odstoji dok pripremite suhe sastojke.

Pomiješati brašno, griz, vanilin šećer i prašak za pecivo. Pleh dimenzija 30×20 cm dobro premazati puterom. Na dno posuti trećinu suhih sastojaka pa preko njih kašikom redati pola smjese s jabukama. Jabuke dodajete sve zajedno sa sokom koji su pustile.

Ukoliko su jabuke suhe i nema soka, slobodno u tu smjesu dodajte malo vode, manje od pola čaše, jer u nedostatku soka od jabuka ovi suhi sastojci će i dalje ostati suhi pa, da nam se to ne bi desilo, soka od jabuka mora da bude. Preko opet trećinu suhih sastojaka, ostatak jabuka i preko njih ostatak suhih sastojaka.

Isjeckati puter na tanke pločice pa poslagati odozgo. Staviti da se peče 40-ak minuta na 180 stepeni. Poslije 40 minuta izvadite pa pipnite rukom – ako je još jako mekano, vratite još 10 minuta, a ako nije, nego se stvorila hrskava korica, kolač je gotova.

