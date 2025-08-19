Test gumenih bombona: Jedna poznata marka potpuno podbacila, izbjegavajte tu vrstu

Veganski voćni gumeni bomboni sve su popularniji, ali nova analiza njemačkog časopisa Öko-Test (izdanje 04/2025) pokazuje da nisu svi proizvodi jednako kvalitetni – jedan je čak potpuno pao na testu.

Testirano je 20 veganskih proizvoda s kiselim okusom, uključujući i pet organskih (bio) varijanti. Cijene su se kretale od 0,37 do 2,43 eura po 100 grama. Samo šest proizvoda dobilo je ocjene „vrlo dobar“ ili „dobar“, dok su mnogi poznati brendovi prošli tek s ocjenom „zadovoljavajuće“.

Šta je testirano?

Öko-Test se prvenstveno fokusirao na sastojke, ali i na druge aspekte:

Dodaci vitamina (posebno B12): Stručnjaci upozoravaju da se vitamini ne bi trebali unositi kroz slatkiše prepune šećera.

Upotreba karagenana: Gelirajuće sredstvo iz algi koje je u testovima na životinjama pokazalo negativan utjecaj na crijeva.

Nedeklarisani aditivi i boje: Proizvodi bez jasno navedenih sastojaka dobili su niže ocjene.

Vještačke arome: Proizvodi s vještačkim aromama, umjesto prirodnih (poput voćnih sokova), negativno su ocijenjeni.

Haribo i Katjes – samo prosječni

Poznati brendovi Haribo i Katjes nisu impresionirali – oba su dobila ocjenu „zadovoljavajuće“, ne zbog loših sastojaka, već zbog dizajna ambalaže koji je, prema mišljenju Öko-Testa, prvenstveno usmjeren na djecu, što se smatra neetičnim marketinškim pristupom.

Slične ocjene dobile su i robne marke:

Lidl “Sweet Corner Märchenwald Sauer” – zadovoljavajuće

Aldi “Sweet Land Sour Fruit Mix” – također zadovoljavajuće, ali zbog problematičnih sastojaka

Ova dva proizvoda nisu prošla test

Posebno loše su prošli:

Bebeto Sour Blast Fizzy Happy Strawberry – ocjena: nedovoljan

Nimm 2 Lachgummi Sauer Stars – ocjena: dovoljan

Kod „Nimm 2“ kritikovano je dodavanje vitamina B12 u kombinaciji s visokim udjelom šećera, dok su Bebeto bomboni dobili najnižu ocjenu zbog upotrebe kontroverznih vještačkih boja Allurarot AC i Brillantblau FCF – iako se boja može postići i prirodnim sastojcima, poput voćnih sokova.

Penny – najbolji omjer cijene i kvaliteta

Ako tražite kvalitetan proizvod po pristupačnoj cijeni, najbolji izbor prema testu je:

Penny “Sweet Shop Saure Würmer” – ocjena: dobar

Cijena: samo 0,65 € / 100 g

Ovi bomboni su pokazali da dobri sastojci ne moraju biti skupi.

Veganski bomboni – da, ali uz oprez

Veganski bomboni često koriste biljna gelirajuća sredstva poput pektina (iz jabuka ili citrusa) ili agar-agara (iz algi). Ipak, nisu svi sastojci jednako sigurni – primjer je karagenan, čija sigurnost i dalje izaziva rasprave.

Zato se prilikom kupovine veganskih bombona isplati pažljivo pročitati deklaraciju – jer nije svaki veganski proizvod nužno i bolji ili zdraviji.

