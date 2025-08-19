Hrana i piće

Najmekša domaća pogača: Recept koji uspijeva iz prve

Objavljeno prije 24 minute

Ako tražite recept za domaću pogaču koja će osvojiti svakoga za stolom, ova verzija tradicionalne pogače je pravi izbor.

Ova pogača je pravi izbor za sve ljubitelje domaćeg hljeba – meka, mirisna i lagana za pripremu.

Zahvaljujući jednostavnim sastojcima koje većina ima kod kuće i preciznim uputama korak po korak, uspijeva i onima koji je prave prvi put. Idealan je izbor za doručak, večeru ili porodičnu užinu.

Sastojci:

300 ml mlijeka
2 kašike suhog kvasca
1 kašika šećera
1,5 kašika soli
100 ml ulja
650–700 g mekog brašna
2 jaja
50 g maslaca ili margarina
Za premazivanje:

1 jaje
2 kašike mlijeka
Priprema:

U mlako mlijeko dodajte suhi kvasac i šećer, promiješajte i ostavi 10 minuta da se aktivira.

U većoj zdjeli pomiješajte brašno, so, ulje i jaja. Dodajte nadošli kvasac, pa umijesite glatko tijesto. Mijesite ga nekoliko minuta dok ne postane elastično i počne se odvajati od ruku i posude.

Tijesto pokrijte čistom krpom i ostavite da naraste na toplom mjestu oko 45 minuta, dok se ne udvostruči.

Oblikovanje i pečenje:

Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na nekoliko jednakih dijelova, ovisno o željenom obliku pogače. Možete ga oblikovati u klasične kugle, spiralno, u obliku cvijeta, kako god volite. Svaki dio premažite rastopljenim maslacem ili margarinom, pa slažite u podmazanu tepsiju.

Kada ste završili s oblikovanjem, pokrijte pogaču i ostavite još 15–20 minuta da ponovno naraste.

Umutite jaje s dvije kašike mlijeka, pa pažljivo premažite pogaču s gornje strane. Po želji pospite susamom ili kimom.

Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 180 °C, oko 35–40 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju.

Kada izvadite pogaču iz rerne, možete je lagano prekriti čistom kuhinjskom krpom i ostaviti desetak minuta da „odmori“. Ostat će meka i topla, savršena uz komad sira, kajmak ili šolju jogurta.


