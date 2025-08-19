Najmekša domaća pogača: Recept koji uspijeva iz prve

Ova pogača je pravi izbor za sve ljubitelje domaćeg hljeba – meka, mirisna i lagana za pripremu.
Zahvaljujući jednostavnim sastojcima koje većina ima kod kuće i preciznim uputama korak po korak, uspijeva i onima koji je prave prvi put. Idealan je izbor za doručak, večeru ili porodičnu užinu.
Sastojci:
300 ml mlijeka
2 kašike suhog kvasca
1 kašika šećera
1,5 kašika soli
100 ml ulja
650–700 g mekog brašna
2 jaja
50 g maslaca ili margarina
Za premazivanje:
1 jaje
2 kašike mlijeka
Priprema:
U mlako mlijeko dodajte suhi kvasac i šećer, promiješajte i ostavi 10 minuta da se aktivira.
U većoj zdjeli pomiješajte brašno, so, ulje i jaja. Dodajte nadošli kvasac, pa umijesite glatko tijesto. Mijesite ga nekoliko minuta dok ne postane elastično i počne se odvajati od ruku i posude.
Tijesto pokrijte čistom krpom i ostavite da naraste na toplom mjestu oko 45 minuta, dok se ne udvostruči.
Oblikovanje i pečenje:
Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na nekoliko jednakih dijelova, ovisno o željenom obliku pogače. Možete ga oblikovati u klasične kugle, spiralno, u obliku cvijeta, kako god volite. Svaki dio premažite rastopljenim maslacem ili margarinom, pa slažite u podmazanu tepsiju.
Kada ste završili s oblikovanjem, pokrijte pogaču i ostavite još 15–20 minuta da ponovno naraste.
Umutite jaje s dvije kašike mlijeka, pa pažljivo premažite pogaču s gornje strane. Po želji pospite susamom ili kimom.
Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 180 °C, oko 35–40 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju.
Kada izvadite pogaču iz rerne, možete je lagano prekriti čistom kuhinjskom krpom i ostaviti desetak minuta da „odmori“. Ostat će meka i topla, savršena uz komad sira, kajmak ili šolju jogurta.