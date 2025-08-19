Najmekša domaća pogača: Recept koji uspijeva iz prve

Ova pogača je pravi izbor za sve ljubitelje domaćeg hljeba – meka, mirisna i lagana za pripremu.

Zahvaljujući jednostavnim sastojcima koje većina ima kod kuće i preciznim uputama korak po korak, uspijeva i onima koji je prave prvi put. Idealan je izbor za doručak, večeru ili porodičnu užinu.

Sastojci:

300 ml mlijeka

2 kašike suhog kvasca

1 kašika šećera

1,5 kašika soli

100 ml ulja

650–700 g mekog brašna

2 jaja

50 g maslaca ili margarina

Za premazivanje:

1 jaje

2 kašike mlijeka

Priprema:

U mlako mlijeko dodajte suhi kvasac i šećer, promiješajte i ostavi 10 minuta da se aktivira.

U većoj zdjeli pomiješajte brašno, so, ulje i jaja. Dodajte nadošli kvasac, pa umijesite glatko tijesto. Mijesite ga nekoliko minuta dok ne postane elastično i počne se odvajati od ruku i posude.

Tijesto pokrijte čistom krpom i ostavite da naraste na toplom mjestu oko 45 minuta, dok se ne udvostruči.

Oblikovanje i pečenje:

Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na nekoliko jednakih dijelova, ovisno o željenom obliku pogače. Možete ga oblikovati u klasične kugle, spiralno, u obliku cvijeta, kako god volite. Svaki dio premažite rastopljenim maslacem ili margarinom, pa slažite u podmazanu tepsiju.

Kada ste završili s oblikovanjem, pokrijte pogaču i ostavite još 15–20 minuta da ponovno naraste.

Umutite jaje s dvije kašike mlijeka, pa pažljivo premažite pogaču s gornje strane. Po želji pospite susamom ili kimom.

Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 180 °C, oko 35–40 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju.

Kada izvadite pogaču iz rerne, možete je lagano prekriti čistom kuhinjskom krpom i ostaviti desetak minuta da „odmori“. Ostat će meka i topla, savršena uz komad sira, kajmak ili šolju jogurta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari