Gusta čorba s krompirom i piletinom: Čarolija okusa gotova za tren

Obično ćete čuti da je za dobru čorbu potrebno provesti “sate i sate” u kuhinji. Međutim, moramo priznati da to baš i nije tako. Fantastičnu čorbu možete napraviti relativno brzo – bitno je da imate prave sastojke i da ste tek malo spretni u kuhinji. Donosimo vam recept za gustu čorbu s krompirom i piletinom koju ćete napraviti za tren.
Sastojci
1 kg krompira
500 g piletine (bataci ili prsa)
200 g mrkve
celera po želji
1 glavica crvenog luka
1 kašika maslaca
1 čajna kašičica brašna
jedno žumance
2 kašike vrhnja
ulje, biber, so i kašika vegete
Priprema
Piletinu skuhati uz dodatak soli, bibera i vegete. Kada je temeljac skuhan, izvaditi meso da se malo ohladi, kako biste ga mogli istrgati na komadiće.
U međuvremenu u drugom loncu dinstati isjeckani crveni luk, mrkvu i po želji celer. Posoliti i pustiti da povrće omekša.
Krompir oguliti i izrezati na tanke ploške. Ubaciti u lonac i zaliti pripremljenim pilećim temeljcem. Ako nije dovoljno, dodati još vruće vode. Pustiti da se čorba skuha.
Začinima dotjerati okus, još dodati i meso iz temeljca.
U tavi istopiti kašiku maslaca i na tome popržiti brašno. Gotovu zapršku istresti u čorbu. Neka kuha još desetak minuta i čorba je gotova.