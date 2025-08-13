Nutricionisti otkrivaju: Ovih pet namirnica jedite sirove

Povrće je poznato po tome da pomaže u prevenciji srčanih bolesti, raka i drugih hroničnih oboljenja, ali rijetki unose dovoljne količine, posebno sirovog povrća koje ne zahtijeva složenu pripremu i predstavlja jednostavan način za povećanje unosa svježih i zdravih namirnica.

Stručnjaci izdvajaju pet vrsta povrća koje je posebno korisno jesti sirove, te daju savjete kako ih pripremiti.

Bijeli luk

Bijeli luk je izuzetno dobar za zdravlje, naročito kada se jede sirov. Pomaže u regulaciji holesterola, krvnog pritiska i šećera u krvi. Njegov glavni ljekoviti sastojak je alicin – spoj koji nastaje kada se češnjak zgnječi ili isjecka i kada se njegovi prirodni sastojci pomiješaju. Ako vam ne prija jak okus sirovog češnjaka, možete ga usitniti i ostaviti desetak minuta prije termičke obrade – na taj način će se sačuvati većina alicina.

Brokula

Brokula je poznata po zaštitnom djelovanju protiv raka, a dobra je i za zdravlje crijeva, kostiju i srca. Sadrži folnu kiselinu, vitamine A, C i K, kalcij, željezo i kalij. Termička obrada, naročito kuhanje, smanjuje količinu vitamina C i folata, pa je sirova brokula odlična opcija – na primjer, uz umak ili naribana u salati. Ako je ipak želite obraditi, kuhanje na pari je najbolji izbor jer čuva više hranjivih tvari.

Cvekla

Sirova cvekla zadržava visok nivo betalaina – antioksidansa koji se lako razgrađuje pod uticajem topline, kao i vitamin C i nitrate koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska. Istraživanja su pokazala da sirovi sok od cvekle ima jače djelovanje na pritisak nego termički obrađena cvekla. Možete je naribati u salatu, dodati u smoothie ili tanko isjeći i poslužiti s feta sirom.

Kelj

Kelj sadrži glukozinolate – spojeve koji djeluju protiv raka i upala. Njih aktivira enzim mirozinaza, koji se uništava kuhanjem. Konzumiranje sirovog kelja omogućava očuvanje ovih korisnih tvari. Ako vam smeta njegova tvrda tekstura, listove možete izmasirati preljevom kako bi omekšali, ili ih dodati u smoothie.

Paprika

Crvena paprika sadrži više vitamina C nego narandža, a bogata je i folatima te antioksidansima. Kuhanje smanjuje količinu ovih hranjivih tvari, pa je sirova paprika najbolji izbor – na primjer, u salatama, punjena tunjevinom ili kao zdravi međuobrok uz humus.

Svo povrće je zdravo, ali češnjak, brokula, cvekla, kelj i paprika zadržavaju najviše hranjivih tvari kada se konzumiraju sirovi. Toplina smanjuje sadržaj antioksidansa i vitamina, ali i termički obrađeno povrće ostaje vrlo hranjivo. Ako vam sirovo teško pada, kuhanje na pari je najbolja opcija za očuvanje hranljivosti.

Na kraju, najvažnije je – jesti povrće, bez obzira na to kako je pripremljeno, prenosi index.hr.

