Nutricionisti otkrivaju: Ovih pet namirnica jedite sirove

Stručnjaci ističu pet vrsta povrća koje je posebno korisno jesti sirove, uz savjete kako ih pripremiti.

Češnjak

Češnjak je odličan za zdravlje, posebno kada se jede sirov. Pomaže u regulaciji kolesterola, krvnog tlaka i šećera u krvi. Ključ njegovih blagotvornih učinaka je alicin, spoj koji nastaje kad se češnjak zgnječi ili nareže i pomiješaju se njegovi prirodni sastojci. Ako ne volite sirovi okus, možete ga narezati ili protisnuti i ostaviti deset minuta prije kuhanja – tako će većina alicina ostati sačuvana.

Brokula

Brokula štiti od raka te je dobra za crijeva, kosti i srce. Sadrži folat, vitamine A, C i K, kalcij, željezo i kalij. Kuhanje smanjuje količinu vitamina C i folata, pa je sirova brokula odlična opcija – primjerice, uz umak ili naribana u salatu. Ako je želite termički obraditi, najbolje ju je kuhati na pari kako bi se sačuvalo što više hranjivih tvari.

Cvekla

Sirova cvekla zadržava betalain, antioksidans koji se lako razgrađuje toplinom, kao i vitamin C te nitrate koji pomažu u snižavanju krvnog tlaka. Istraživanja su pokazala da sirovi sok od cikle djeluje bolje na tlak nego kuhana cikla. Možete je naribati u salatu, dodati u smoothie ili tanko narezati i poslužiti s feta sirom.

Kelj

Kelj sadrži glukozinolate koji se bore protiv raka i upala. Ti spojevi nastaju djelovanjem enzima mirozinaze, koji se uništava kuhanjem. Jedenje sirovog kelja čuva ove korisne tvari. Ako vam smeta njegova čvrsta tekstura, listove možete masirati preljevom da omekšaju ili ih dodati u smoothie.

Paprika

Crvena paprika ima više vitamina C nego naranča, a bogata je i folatima te antioksidansima. Kuhanje smanjuje njihovu količinu, pa je sirova paprika najbolji izbor – primjerice, u salatama, punjena tunjevinom ili kao međuobrok s humusom.

Svo povrće je zdravo, no češnjak, brokula, cvekla, kelj i paprika zadržavaju više hranjivih tvari kad se jedu sirovi. Toplina smanjuje količinu antioksidansa i vitamina, ali i kuhano povrće je vrlo hranjivo. Ako vam sirovo smeta, kuhanje na pari najbolji je način da se sačuvaju hranjive tvari. Na kraju, važno je – jesti povrće, u bilo kojem obliku, prenosi index.hr.

