Napravite ukusnu krem čorbu od mrkve i celera.

1 glavica luka
par čenova bijelog luka
šaka peršunovog 3 kašike maslinovog ulja
so, biber
1 l vode
2 dl pavlake za kuhanje
prepečene kockice hljeba
malo vlašca, listići žalfije.
Priprema:
Celer i luk ogulite i narežite na komade. Mrkvu očistite i također narežite na komade. Povrće stavite u šerpu u hladnu vodu i sve kuhajte na jačoj temperaturi oko 20 minuta ili dok povrće ne omekša,piše Avaz
Skinite šerpu sa šporeta, u povrće dodajte ulje, so i biber po ukusu, sitno nasjeckan peršunov list, protisnut bijeli luk i sve dobro izmiksajte štapnim mikserom. Na kraju dodajte i pavlaku za kuhanje i dobro promiješajte.
Poslužiti uz kockice hljeba prepečenog na maslinovom ulju sa začinima, malo nasjeckanog vlašca i listiće žalfije.