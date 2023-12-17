Napravite ukusnu krem čorbu od mrkve i celera.Napravite ukusnu krem čorbu od mrkve i celera.1 glavica luka

par čenova bijelog luka

šaka peršunovog 3 kašike maslinovog ulja

so, biber

1 l vode

2 dl pavlake za kuhanje

prepečene kockice hljeba

malo vlašca, listići žalfije.

Priprema:

Celer i luk ogulite i narežite na komade. Mrkvu očistite i također narežite na komade. Povrće stavite u šerpu u hladnu vodu i sve kuhajte na jačoj temperaturi oko 20 minuta ili dok povrće ne omekša,piše Avaz

Skinite šerpu sa šporeta, u povrće dodajte ulje, so i biber po ukusu, sitno nasjeckan peršunov list, protisnut bijeli luk i sve dobro izmiksajte štapnim mikserom. Na kraju dodajte i pavlaku za kuhanje i dobro promiješajte.

Poslužiti uz kockice hljeba prepečenog na maslinovom ulju sa začinima, malo nasjeckanog vlašca i listiće žalfije.

Facebook komentari