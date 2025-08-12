Jeste li probali ovaj recept za palačinke?

Njihova popularnost leži u jednostavnosti pripreme, dostupnosti sastojaka i neograničenim mogućnostima kombinacija.

Osnovni recept za palačinke uključuje samo nekoliko sastojaka: 2 jaja, 300 ml mlijeka, 200 g brašna, prstohvat soli i malo ulja.

Sve sastojke potrebno je umutiti mikserom ili ručno dok se ne dobije glatka, tečna smjesa bez grudvica. Po želji se može dodati i malo mineralne vode kako bi palačinke bile mekše i prozračnije.

Tava se zagrije uz dodatak nekoliko kapi ulja, nakon čega se smjesa sipa kutlačom i ravnomjerno rasporedi. Palačinke se peku kratko oko jedne minute sa svake strane dok ne dobiju zlatnu boju. Važno je ne prepeći ih kako bi ostale mekane i savitljive.

Palačinke se mogu puniti odmah nakon pečenja ili čuvati do serviranja. Za slatku verziju, najpopularniji su dodaci poput eurokrema, džema, meda ili svježeg voća,pišu

Slane palačinke mogu biti punjene sirom, pavlakom, gljivama ili mesom, a zatim zapečene u rerni sa sirom preko.

Bez obzira na to da li ih pripremate za doručak, užinu ili večeru, palačinke su univerzalno jelo koje rijetko ko odbija.

Njihova jednostavnost i brzina pripreme čine ih idealnim rješenjem kada vam zatreba nešto ukusno odmah.

