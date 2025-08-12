Tajni sastojak u ovome kolaču s kafom izluđuje goste – Pogodi šta je?

Recept je lagan za pripremu, a ukus će vas oduševiti. Pogledajte korak-po-korak kako napraviti ovaj fantastičan kolač kod kuće.

CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

SASTOJCI:

Biskvit:

2 jaja

150gr šećera

100ml ulja

100ml mlijeka

200gr brašna

2 male kašike kakao praha

13gr praška za pecivo

Krema:

150gr šećera

3 supene kašike instant kafe

2 kesice pudinga od vanilije 3 supene kašike griza

10gr vanila šećera

1l mlijeka

100gr mljevenih pečenih lješnjaka

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

