Tajni sastojak u ovome kolaču s kafom izluđuje goste – Pogodi šta je?

Objavljeno prije 1 sat

Idealna kombinacija za sve ljubitelje finih i bogatih kolača!

Recept je lagan za pripremu, a ukus će vas oduševiti. Pogledajte korak-po-korak kako napraviti ovaj fantastičan kolač kod kuće.

SASTOJCI:
Biskvit:
2 jaja
150gr šećera
100ml ulja
100ml mlijeka
200gr brašna
2 male kašike kakao praha
13gr praška za pecivo

Krema:
150gr šećera
3 supene kašike instant kafe
2 kesice pudinga od vanilije 3 supene kašike griza
10gr vanila šećera
1l mlijeka
100gr mljevenih pečenih lješnjaka


