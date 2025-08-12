Hrana i piće

Ovo je namirnica koju biste trebali češće jesti poslije 30. godine

Objavljeno prije 24 minute

Nakon navršene 30. godine, važno je obratiti pažnju na svakodnevne navike koje mogu uticati na dugoročno zdravlje. Jedna od korisnih navika koju vrijedi usvojiti jeste redovno konzumiranje oraha.

Orasi su poznati kao nutritivno bogata namirnica. Sadrže zdrave masti, vlakna i prirodne tvari koje mogu pomoći u održavanju ravnoteže u organizmu. Posebno se izdvajaju po tome što mogu imati pozitivan uticaj na srce, mozak i opšte zdravstveno stanje.

U svakodnevnoj prehrani orasi mogu biti jednostavan dodatak. Mogu se jesti samostalno kao užina, dodavati u salate, jogurt ili koristiti u pripremi raznih jela. Jedna šaka dnevno, što je oko 30 grama, dovoljna je da se iskoriste njihove prednosti.

Iako su kalorični, orasi u umjerenim količinama ne predstavljaju prijetnju za tjelesnu težinu, posebno ako su dio uravnotežene prehrane. Naprotiv, mogu pružiti osjećaj sitosti i pomoći u održavanju energije tokom dana.

Uvođenjem ove jednostavne navike moguće je pozitivno uticati na zdravlje i dobrobit, što je posebno važno kako tijelo stari i mijenja se. Dodavanje oraha u ishranu može biti mali, ali bitan korak prema očuvanju vitalnosti i dobrog osjećaja, prenosi Klix.


