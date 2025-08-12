Ovo je namirnica koju biste trebali češće jesti poslije 30. godine

Orasi su poznati kao nutritivno bogata namirnica. Sadrže zdrave masti, vlakna i prirodne tvari koje mogu pomoći u održavanju ravnoteže u organizmu. Posebno se izdvajaju po tome što mogu imati pozitivan uticaj na srce, mozak i opšte zdravstveno stanje.

U svakodnevnoj prehrani orasi mogu biti jednostavan dodatak. Mogu se jesti samostalno kao užina, dodavati u salate, jogurt ili koristiti u pripremi raznih jela. Jedna šaka dnevno, što je oko 30 grama, dovoljna je da se iskoriste njihove prednosti.

Iako su kalorični, orasi u umjerenim količinama ne predstavljaju prijetnju za tjelesnu težinu, posebno ako su dio uravnotežene prehrane. Naprotiv, mogu pružiti osjećaj sitosti i pomoći u održavanju energije tokom dana.

Uvođenjem ove jednostavne navike moguće je pozitivno uticati na zdravlje i dobrobit, što je posebno važno kako tijelo stari i mijenja se. Dodavanje oraha u ishranu može biti mali, ali bitan korak prema očuvanju vitalnosti i dobrog osjećaja, prenosi Klix.

Facebook komentari