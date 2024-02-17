Najkremastija mileram torta – bez pečenja, bez vaganja, bez muke

Mileram torta je desert koji je posljednjih godina osvojio ljubitelje slatkiša zbog svoje jednostavne pripreme i bogatog, kremastog okusa. Ova verzija donosi kombinaciju borovnica, laganog kremastog sloja i hrskave podloge, a priprema se bez pečenja, vaganja i, po želji, bez Sastojci
400 g keksa
200 g putera
2 pudinga vanilija
400 ml milerama
500 ml mlijeka
4 kašike šećera kristala
700 g borovnica
3 stapke svježe mente
1 kesica mljevene želatine
1 preljev za torte
4 kašike smeđeg šećera od trske
Priprema
Podloga od keksa
Keks samljeti ili usitniti rukama, dodati otopljeni puter i dobro sjediniti. Smjesu utisnuti u kalup za tortu (promjera 26 cm) i staviti u frižider dok se priprema ostatak.
Želatina
Pripremiti prema uputstvu s pakovanja.
Kremasti sloj
Skuhati puding od vanilije: u šerpu staviti većinu mlijeka i sav šećer, a ostatak mlijeka pomiješati s praškom za puding. Kada mlijeko proključa, dodati smjesu s pudingom i miješati na umjerenoj temperaturi dok se ne zgusne. U vruć puding dodati pripremljenu želatinu, a zatim umiješati mileram. Dobro sjediniti i preliti preko ohlađene podloge. Ponovo vratiti u frižider.
Borovnice i preljev
U šerpu staviti 500 g borovnica, dodati malo vode, smeđi šećer i svježu mentu. Kuhati dok se ne dobije gušća smjesa. Izvaditi mentu, po želji izmiksati štapnim mikserom. Prema uputstvu pripremiti preljev za torte i umiješati u smjesu od borovnica.
Završni sloj
Po ohlađenom krem sloju rasporediti preostale svježe borovnice, a zatim preliti pripremljenom smjesom.
Hlađenje
Tortu hladiti najmanje šest sati, a najbolje preko noći.
Posluživanje
Torta se poslužuje dobro rashlađena. Lagana je i osvježavajuća, pa se može uživati i u većim komadima.
Borovnice se mogu zamijeniti breskvama iz kompota ili drugim voćem. Menta nije obavezna, ali se odlično slaže s borovnicama i daje osvježavajuću notu desertu. Digestive keks je idealan izbor, dok petit keks nije preporučljiv za ovakvu pripremu