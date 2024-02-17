Najkremastija mileram torta – bez pečenja, bez vaganja, bez muke

Mileram torta je desert koji je posljednjih godina osvojio ljubitelje slatkiša zbog svoje jednostavne pripreme i bogatog, kremastog okusa. Ova verzija donosi kombinaciju borovnica, laganog kremastog sloja i hrskave podloge, a priprema se bez pečenja, vaganja i, po želji, bez Sastojci

400 g keksa

200 g putera

2 pudinga vanilija

400 ml milerama

500 ml mlijeka

4 kašike šećera kristala

700 g borovnica

3 stapke svježe mente

1 kesica mljevene želatine

1 preljev za torte

4 kašike smeđeg šećera od trske

Priprema

Podloga od keksa

Keks samljeti ili usitniti rukama, dodati otopljeni puter i dobro sjediniti. Smjesu utisnuti u kalup za tortu (promjera 26 cm) i staviti u frižider dok se priprema ostatak.

Želatina

Pripremiti prema uputstvu s pakovanja.

Kremasti sloj

Skuhati puding od vanilije: u šerpu staviti većinu mlijeka i sav šećer, a ostatak mlijeka pomiješati s praškom za puding. Kada mlijeko proključa, dodati smjesu s pudingom i miješati na umjerenoj temperaturi dok se ne zgusne. U vruć puding dodati pripremljenu želatinu, a zatim umiješati mileram. Dobro sjediniti i preliti preko ohlađene podloge. Ponovo vratiti u frižider.

Borovnice i preljev

U šerpu staviti 500 g borovnica, dodati malo vode, smeđi šećer i svježu mentu. Kuhati dok se ne dobije gušća smjesa. Izvaditi mentu, po želji izmiksati štapnim mikserom. Prema uputstvu pripremiti preljev za torte i umiješati u smjesu od borovnica.

Završni sloj

Po ohlađenom krem sloju rasporediti preostale svježe borovnice, a zatim preliti pripremljenom smjesom.

Hlađenje

Tortu hladiti najmanje šest sati, a najbolje preko noći.

Posluživanje

Torta se poslužuje dobro rashlađena. Lagana je i osvježavajuća, pa se može uživati i u većim komadima.

Borovnice se mogu zamijeniti breskvama iz kompota ili drugim voćem. Menta nije obavezna, ali se odlično slaže s borovnicama i daje osvježavajuću notu desertu. Digestive keks je idealan izbor, dok petit keks nije preporučljiv za ovakvu pripremu

