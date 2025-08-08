Gotov je za dvije sedmice: Napravite domaći liker od šljiva

Ako imate suhe ili svježe šljive i malo dobre volje, lako možete napraviti domaći liker koji će oduševiti svakog gosta.
Potrebno je samo da voće pospete šećerom, dodate malo cimeta, vanile, korice naranče i prelijete alkoholom – a ostatak posla obavit će sunce i vrijeme.
Neke domaćice umjesto rakije koriste votku ili rum, a poneke čak dodaju i malo vina. Začini poput cimeta, karanfilića i vanilije ovom likeru daju dubinu i bogatstvo ukusa koji mami na još.
Sastojci za domaći liker od šljiva:
1 kg šljiva
1 štapić cimeta
Korica jedne naranče
450 g smeđeg šećera
20 g vanilin šećera
4 dl rakije, votke ili ruma.
Priprema:
Sterilišite veliku staklenu teglu. U nju redajte šljive, šećer, štapić cimeta i koricu naranče.
Sve to prelijte votkom ili rumom, poklopite i ostavite da stoji 14 dana na suncu.
Nakon toga, čvrsto zatvorite teglu sterilizovanim poklopcem i premjestite je na hladno i tamno mjesto.
Nakon dvije sedmice, dobićete predivan, aromatičan liker koji možete sipati u ukrasne flašice i pokloniti dragim ljudima – ili ga, još bolje, sačuvati za sebe.