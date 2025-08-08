Gotov je za dvije sedmice: Napravite domaći liker od šljiva

Ako imate suhe ili svježe šljive i malo dobre volje, lako možete napraviti domaći liker koji će oduševiti svakog gosta.

Potrebno je samo da voće pospete šećerom, dodate malo cimeta, vanile, korice naranče i prelijete alkoholom – a ostatak posla obavit će sunce i vrijeme.

Neke domaćice umjesto rakije koriste votku ili rum, a poneke čak dodaju i malo vina. Začini poput cimeta, karanfilića i vanilije ovom likeru daju dubinu i bogatstvo ukusa koji mami na još.

Sastojci za domaći liker od šljiva:

1 kg šljiva

1 štapić cimeta

Korica jedne naranče

450 g smeđeg šećera

20 g vanilin šećera

4 dl rakije, votke ili ruma.

Priprema:

Sterilišite veliku staklenu teglu. U nju redajte šljive, šećer, štapić cimeta i koricu naranče.

Sve to prelijte votkom ili rumom, poklopite i ostavite da stoji 14 dana na suncu.

Nakon toga, čvrsto zatvorite teglu sterilizovanim poklopcem i premjestite je na hladno i tamno mjesto.

Nakon dvije sedmice, dobićete predivan, aromatičan liker koji možete sipati u ukrasne flašice i pokloniti dragim ljudima – ili ga, još bolje, sačuvati za sebe.

