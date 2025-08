Evo koliko dugo svježu piletinu možete držati u frižideru

Sirova piletina lako može postati izvor bakterijskih infekcija poput salmonele ili kampilobaktera, posebno ako se ne skladišti na odgovarajući način. Hlađenje na temperaturi ispod 4°C usporava rast bakterija, ali to ne znači da je meso trajno sigurno za upotrebu. Svježa piletina ne bi smjela stajati u frižideru duže od 1 do 2 dana, dok se pripremljena piletina može čuvati 3 do 4 dana u zatvorenoj posudi.

Ako piletinu ne planirate upotrijebiti u tom roku, najbolje je zamrznuti je. Sirovi pileći komadi mogu ostati u zamrzivaču do 9 mjeseci, a cijelo pile i do godinu dana. Termički obrađena (kuhana ili pečena) piletina može se čuvati zamrznuta između 2 i 6 mjeseci.

Da biste izbjegli trovanje hranom, važno je znati prepoznati znakove kvarenja. Ako je piletina predugo stajala, moguće je da više nije sigurna za konzumaciju.

Evo nekoliko pokazatelja da je piletina pokvarena:

Rok trajanja: Ako je na pakovanju naznačen datum koji je prošao, postoji velika vjerovatnoća da meso više nije ispravno.

Promjena boje: Sirova ili kuhana piletina koja je počela dobijati sivo-zelenu nijansu vjerovatno je kontaminirana bakterijama ili plijesni.

Neugodan miris: Pokvarena piletina ispušta kiseo, pomalo jak miris sličan amonijaku. Ovaj miris ponekad može biti prikriven začinima ili marinadom.

Sluzava tekstura: Ako je površina mesa ljepljiva ili sluzava na dodir, to je jasan znak da se meso pokvarilo., prenosi Klix.

Facebook komentari