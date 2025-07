Zašto biste trebali izbjegavati kombinaciju paradajza i krastavaca u salati

Svaki sastojak hrane ima svoju jedinstvenu prirodu, karakteristike i brzinu probave i to je ono što definiše da li je kombinacija dva sastojka sigurna ili ne.

Naime, kada se dvije namirnice dvije različite prirode ili različite “brzine probave” spoje, mogu poremetiti pravilan tok probave, što dovodi do negativnih učinaka na cjelokupno zdravlje.

Iako su krastavac i paradajz pojedinačno zdravi, ne čine zdravu kombinaciju. Njihova zajednička konzumacija može dovesti do probavnih problema.

Krastavac sadrži nekoliko esencijalnih hranjivih tvari koje vam pomažu da ostanete hidrirani, ali također sadrži svojstvo za koje se zna da ometa apsorpciju vitamina C.

Paradajz, s druge strane, sadrži obilnu količinu vitamina C, a kada se kombinuje s krastavcem, može poremetiti kiseli pH u tijelu.

Loša kombinacija može uzrokovati probavne smetnje, fermentaciju, truljenje i stvaranje plinova, a ako dugo traje, može dovesti do toksemije – trovanja krvi i drugih bolesti. Uz to, može uzrokovati i zbunjenost u našim stanicama, što može dovesti do mnogih različitih bolesti.

Postavlja se pitanje: Kako onda jesti salatu od paradajza i krastavca i pomoći probavi?

Iako razumijemo da krastavac i paradajz nisu dobra kombinacija hrane, izostavljanje bilo kojeg od njih dvoje iz zdjele za salatu čini se nemogućim. No, postoji rješenje.

Obrok možete započeti s pola kašičice naribanog đumbira i prstohvatom soli kako biste potaknuli probavne sokove. Uz to, dodajte malo soli (po mogućnosti crne) u salatu kako biste pomogli probavi i zadržali vodu i najvažnije, dobro sažvačite hranu kako biste ubrzali proces probave.

(24sata.info)

