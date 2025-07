Pripremite krambl s jabukama po receptu slavnog Gordona Ramsayja

Na našim prostorima crumble (krambl) je relativno novi desert. No u engleskoj kuhinji veoma je poznat.

Riječ je o hrskavom desertu koji se priprema vrlo brzo i lako, bez većih poteškoća.

Krambl je poslastica koja se pravi od dinstanog voća i mrvica od brašna/tijesta sa maslacem. Sam recept potiče iz Velike Britanije i Irske.

Najčešći sastojci poslastice su šećer, maslac, brašno i voće ako se priprema slatka verzija.

Međutim, ako želite napraviti slani krambl, on može uključivati meso, povrće, različite soseve ili sireve.

Ovog puta predlažemo vam da priptemite krambl sa jabukom. Vrlo jednostvno ga je napraviti, a možete ga poslužiti toplog s malo sladoleda ili umućenog vrhnja.

Recept koji vam predlažemo smislio je poznati scjetski kuhar Gordon Ramsay.

Potrebni sastojci za fil od jabuka: šest jabuka, šest kašika šećera, jedna mahuna vanilije, samo sjemenke, korica jednog limuna, sok jednog limuna, prstohvat cimeta, tri kašike sušenih brusnica.

Mrvice: 100 g glatkog brašna, dvije kašike smeđeg šećera, 50 g maslaca, prstohvat cimeta, četiri kašike granole.

Postupak pripreme:

Pripremite jabuke: jabuke za početak ogulite, a ako su domaće, možete im i ostaviti koru. Tri jabuke nairendajte, a tri narežite na kockice.

Karamelizirajte šećer: rernu zagrijte na 200 stepeni Celzijusa, a u vatrostalnu posudu za pečenje dodajte šećer i zagrijte na ringli pet minuta, dok se ne karamelizira.

Dodajte ostale sastojke: u posudu sada dodajte cimet, sjemenke vanilije i tri nairendane jabuke i ostavite na štednjaku još dvije minute.

Dodajte jabuke i brusnice: u smjesu polako umiješajte komadiće jabuke, a zatim dodajte brusnice, limunovu koricu i limunov sok. Nakon toga sklonite posudu za pečenje s vatre i ostavite sa strane.

Napravite mrvice od tijesta: kako biste napravili mrvice, u zdjelu stavite brašno, šećer, maslac i cimet i prstima mijesite dok smjesa ne postane mrvičasta i da nalikuje prezlama. Zatim u smjesu dodajte granolu i još malo mijesite rukama dok se sve ne sjedini.

Mrvice stavite preko jabuka: zatim uzmite posudu za pečenje s filom od jabuka i preko jabuka stavite mrvice.

Ispecite: ostavite još malo na štednjaku, pa stavite u rernu i pecite oko 12 do 14 minuta, dok desert ne poprimi zlatnu boju.

Pečeni krambl izvadite iz rerne i poslužite uz sladoled, umućeno vrhnje ili kremu od vanilije.

