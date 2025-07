„Cigareta iz frižidera“ ili tihi ubica: Šta Zero gazirani napici radi vašem tijelu

Ovaj fenomen krenuo je na društvenim mrežama, gdje ljudi dijele videe kako otvaraju ledenu limenku diet napitaka, nazivajući taj trenutak „frižiderskom cigaretom“. Zvuk otvaranja, šum mjehurića i prvi gutljaj donose osjećaj zadovoljstva i predaha, baš kao nekada cigareta – mali bijeg od stresa.

Mnogi kažu da je to njihov „mali ritual opuštanja“, a čak su nastale i šale gdje se različite vrste kole uspoređuju s brendovima cigareta. Mediji poput The New York Timesa pišu da je ovo nova navika generacije Z – ne puše više, ali traže svoje „pauze“.

Iako nemaju šećera ni kalorija, stručnjaci upozoravaju da ovi napici nisu bezopasni. Umjetni zaslađivači poput aspartama i acesulfama K varaju mozak – daju osjećaj nagrade, ali tijelo ne dobija pravu energiju. To može poremetiti apetit i izazvati veću želju za slatkim.

Zdravstveni rizici su:

Metabolički i srčani problemi: Redovna konzumacija dijetalnih gaziranih pića može povećati rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i moždanog udara.

Oštećenje crijevne flore: Umjetni zaslađivači narušavaju ravnotežu crijevnih bakterija, što loše utiče na imunitet i probavu.

Zubi i kosti: Iako nema šećera, kiselost pića nagriza zubnu caklinu i može povećati rizik od osteoporoze.

Moguća veza sa karcinomom: WHO je 2023. aspartam označio kao mogući karcinogen, iako dokazi nisu još čvrsti i odnose se na velike količine.

Obično gazirano piće ima mnogo šećera i kalorija, što dovodi do pretilosti, dijabetesa i karijesa. Zero verzija nema šećer, ali ima druge opasnosti. Stručnjaci savjetuju da je, ako baš morate birati, Zero bolji izbor za šećer i liniju, ali ni ona nije preporučljiva za svakodnevno pijenje, prenosi Raport.

