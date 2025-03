Kako treba da izgled doručak za ljude iznad 60. godine

A kako starimo, tijelo slabije apsorbuje vitamine (na primjer, B12, koji je kritičan za nervni sistem) i gubi mišićnu masu. Prema studiji u Journal of Nutrition (2020), nakon 60. godine gubimo do 3% mišića godišnje. A ako ih ujutro ne “hranite” proteinima, do večeri nećete imati snage ni za šetnju sa unucima.



3 zlatna pravila doručka za energiju tokom cijelog dana

Pravilo 1: Proteini su prioritet – kao graditelj mišića i zaštitnik kostiju Protein se ne odnosi samo na meso. Svježi sir, jaja, riba, grčki jogurt, tofu ili čak humus – izbor je ogroman. Zašto je ovo važno?

Pravilo 2: Masti nisu neprijatelji, već saveznici ako mudro birate

Korisno: avokado, orasi, maslinovo ulje, masne ribe (losos, skuša). Oni smanjuju upale i njeguju mozak.

Štetno: trans masti u pekarskim proizvodima iz prodavnice, margarinu, brzoj hrani. Oni povećavaju rizik od ateroskleroze.

Pravilo 3: Ugljeni hidrati – samo “sporo” i sa vlaknima

Ugljeni hidrati su energija. Ali nakon 60 godina, tijelo se nosi gore sa skokovima šećera.

Birajte: Ovsena kaša, heljda, kinoa, hljeb od cijelog zrna. Bogate su vlaknima koja poboljšavaju varenje i snižavaju holesterol.

Izbjegavajte: Bijeli hleb, slatke žitarice, lepinje. Oni dovode do oštrog oslobađanja insulina, a zatim i do gubitka snage. Trik: Ako volite slatkiše, dodajte bobičasto voće ili pola banane u svoju kašu. Fruktoza se apsorbuje sporije od rafinisanog šećera, prenose Novosti.

Facebook komentari