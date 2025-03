Šta je idealan doručak?

Nedavna studija University of Reading u Velikoj otkrila je da dodavanje jednog sastojka u doručak može značajno da poboljša kognitivne sposobnosti mladih odraslih osoba, a time i njihov svakodnevni život.

Idealan doručak treba da sadrži šaku oraha

Istraživači sa University of Reading otkrili su da je 50 grama oraha (velika šaka) pomiješanih u musli i jogurt dovelo do bržeg vremena reakcije tokom dana i boljeg pamćenja kasnije tokom dana u poređenju sa kalorijskim doručkom bez orašastih plodova. Istraživanje objavljeno u časopisu Food & Function, uključivalo je 32 zdrave mlade odrasle osobe starosti od 18 do 30 godina koje su konzumirale doručak bogat orasima i odgovarajući doručak, u odvojenim prilikama. Učesnici su završili različite kognitivne testove dok je njihova moždana aktivnost praćena u šest sati nakon svakog doručka.

Profesorka Claire Williams, koja je vodila istraživanje na University of Reading kaže da ova studija ojačava argumente da su orasi hrana za mozak. Šaka oraha uz doručak može mladim odraslim ljudima da da mentalnu prednost kada treba da budu na “vrhuncu svoje igre”.

“Posebno je uzbudljivo da bi tako jednostavan dodatak ishrani mogao da napravi mjerljivu razliku u kognitivnim performansama”, istakla je profesorka Williams.

Brže reakcije i bolja memorija

Rezultati studije pokazali su da su učesnici koji su jeli orahe brže reagovali i imali su bolju memoriju u poređenju sa onima koji nisu jeli orahe uz doručak. Međutim, zanimljivo je da su se neki od pozitivnih učinaka manifestovali tek nakon određenog vremena nakon konzumacije oraha. Istraživači su takođe pratili aktivnost mozga tokom testova, a rezultati su pokazivali da orasi mogu da pomognu mozgu da funkcioniše efikasnije tokom mentalnih izazova. Analiza uzoraka krvi otkrila je pozitivne promjene u nivou glukoze i masnih kiselina, što ukazuje na potencijalnu vezu između konzumacije oraha i poboljšanja kognitivnih funkcija.

Sva ova otkrića, kako ističu naučnici, doprinose shvatanju o tome koliko je važna kvalitetna ishrana i koliko ima uticaja na naše mentalno zdravlje. Osim toga, istraživači smatraju da blagotvorna uloga oraha u ishrani ima veze sa brojnim hranjivim materijama, poput omega-3 masnih kiselina, proteina i polifenola. Iako su rezultati istraživanja fascinantni, naučnici naglašavaju potrebu za dodatnim studijama koje bi dopunile i potvrdile ova otkrića, prenosi Telegraf.

