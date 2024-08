Redovno konzumiranje ovih vrsta hrane i pića može uzrokovati bore i ubrzati starenje

Međutim, postoje i one vrste hrane i pića koje imaju suprotan učinak i zapravo dehidriraju kožu. Redovito konzumiranje takvih namirnica nije zdravo za cijeli organizam, ali isto tako može utjecati na ubrzanje znakove starenja te uzrokovati bore. Evo koje su to namirnice i pića koje dehidriraju kožu i koje bi trebalo manje konzumirati.

Alkoholna pića

Alkohol ima diuretski učinak, što znači da inhibira otpuštanje hormona koji šalje signal bubrezima da zadrže vodu. To dovodi do potrebe za korištenjem kupaonice puno više nego inače, a to može dovesti do gubitka tekućine i dehidracije. Način za borbu protiv toga je smanjenje količine alkohola koju pijete i, kada uživate u piću, nadoknadite izgubljenu tekućinu s puno vode.

Energetski napici

Mnoga energetska pića sadrže velike količine kofeina, koji ima blagi diuretski učinak, kao i natrij i šećer. Sve ovo može povećati gubitak tekućine, ali još jedna stvar koju treba zapamtiti je da možda vježbate napornije nakon konzumiranja energetskog napitka, a to također dovodi do bržeg gubitka tekućine, prenosi She Finds.

Bijeli kruh

Bijeli kruh i druga jednostavna hrana s ugljikohidratima neće izravno uzrokovati dehidraciju. Ali treba imati na umu neke stvari: imaju visok glikemijski indeks i uzrokuju brze skokove šećera u krvi (što može rezultirati žeđi), neke sadrže velike količine natrija, a sve sadrže malo vode, što samo znači da ne pomažu kako biste ispunili svoje dnevne ciljeve hidratacije. Pijenje puno vode dok konzumirate ove namirnice pametno je rješenje.

Slatkiši

Slatkiši sadrže velike količine šećera, a upravo taj šećer može povući vodu u crijeva dok je vaše tijelo prerađuje. To može dovesti do bržeg gubitka tekućine, i učinka dehidracije. Ne dehidrira kao alkohol, ali također je dobra ideja smanjiti količinu slatkiša ako želite zdraviju kožu, prenosi Index.

Slani orašasti plodovi

Kikiriki i drugi orašasti plodovi izvrsni su za zdravlje, bogati su mineralima, vitaminima i zdravim masnim kiselinama. Ali, pažljivo čitajte etikete jer mnogi orašasti plodovi kupljeni i pakirani u trgovini imaju dodatnu sol koja povećava njihov sadržaj natrija. Važno je nadoknaditi tekućinu koju izgubite jedući hranu bogatu natrijem.

Čips

Kako prenosi She Finds, slani čipsevi imaju vrlo visok udio natrija, ako ga jedete, možete potaknuti da pijete više kako biste nadoknadili gubitak tekućine uzrokovan time što vaše tijelo prerađuje sav taj natrij. Kod nekih ljudi čips također može uzrokovati gastrointestinalne probleme koji pridonose proljevu i gubitku tekućine.

Gazirani sokovi

Gazirani sokovi sadrže izuzetno velike količine šećera, a mogu sadržavati i kofein. Neki ljudi bi mogli primijetiti da su nakon pijenja gaziranih sokova zapravo još i više žedni nego prije. Do toga dolazi zato što tijelo žudi za vodom kada pijete sok kako biste nadoknadili izgubljenu tekućinu.

