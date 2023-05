Šta učiniti kada dijete opsuje i zašto ga nije dobro opominjati

Psovanje je normalna pojava u životu djeteta, a obično se javlja oko druge godine. Međutim, roditeljima može priuštiti mnogo neugodnosti pa se mnogi pitaju što mogu učiniti u vezi s tim.

Zašto djeca psuju

Djeca svakog dana uče nove riječi, koje čuju od druge djece i odraslih, pa se tako među njima nađu i psovke. Dijete vrtićke dobi ima beskrajan (i normalan) apetit za nove riječi.

Prije pete ili šeste godine ne mogu shvatiti da postoje situacije u kojima izgovaranje psovki nije primjereno. Kada ga pak opominjete zbog toga, ono shvata da je napravilo nešto što je priviklo vašu pažnju. Da bi dijete opet privuklo vašu pažnju, ponavlja psovku i tako ukrug, piše Zadovoljna.hr.

Osim toga, dijete će češće psovati u poznatom okruženju, jer se tu, ako je riječ o funkcionalnoj porodici, osjeća sigurno.

Dakako, temeljni razlog zbog kojeg je uopće došlo do psovke je taj što djeca uče po modelu. Ono što vide kod roditelja ili drugih članova porodice ponavljaju po obrascu. U njihovoj percepciji, ako je nešto napravio roditelj koji im je u toj dobi uzor, to ne može biti loše.

Tek se u osnovnoškolskoj dobi uče društvene konvencije i primjerna pravila ponašanja u svakoj prilici.

Ne pridajite preveliku pažnju samom činu

Prije nego išta kažete ili se čak počnete i smijati, duboko udahnite. Ne želite neželjenom ponašanju pridavati previše pažnje.

Uzmite u obzir kontekst

Zatim djetetu postavite pitanje: „Kako si se osjećao/la kada si to izgovorio/la?“ Važno je poznavati i razumjeti i kontekst u kojem je izgovorena psovka. Ako dijete ima neki izazov s kojim se susreće u vrtiću, a kod kuće vidi da roditelj psovkom reagira na stresnu situaciju, i ono će se tako ponašati.

U djetetu izazovite empatiju

Postavite djetetu pitanja poput: ”Kako bi to drugačije mogao reći?” ”Bi li to izgovorio u vrtiću ili školi?” Ako je ta psovka bila upućena drugoj osobi, odmah nakon te radnje morate djetetu pojasniti da to nije prihvatljivo ponašanje.

Postavite djetetu pitanja poput: ”Šta misliš, kako se osjećao Damir kada si mu to rekao?” ”Kako bi se ti osjećao da ti je to neko rekao?”

Kada pokaže empatiju, pohvalite ga. Podržite ponašanje koje želite vidjeti.

Budite konkretni s pravilima ponašanja

U svemu tome budite konkretni. Djeca vrtićke i predškolske dobi ne mogu razumjeti suptilnost, ali mogu razumjeti pravila. Dajte im do znanja šta se smije, a šta ne. Navedite primjere školskih pravila koja oni već znaju, kako biste pojačali kontekst.

Vodite svojim primjerom

Sve ranije spomenuto pada u vodu ako će dijete na dnevnoj bazi kod kuće slušati psovke. Ona upijaju poput spužvi, pa je zato iznimno važno kakav vokabular sakupljaju od svojih roditelja i ostalih članova porodice.

