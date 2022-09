NIJEMCI IZRAČUNALI KOLIKO DIJETE ‘KOŠTA’ RODITELJE DOK NE NAPUNI 18 GODINA: EVO KADA SU TROŠKOVI NAJVEĆI

Ovo je informacija dobivena u sklopu provedenog istraživanja “Potrošnja porodice za djecu” a troškovi su bili podijeljeni u tri dobne grupe: od 0 do 6 godina, od 6 do 12 godina i od 12 do 18 godina, objavio je Fenix.

Troškovi nastali do šeste godine kreću se oko 587 eura mjesečno, a obuhvaćaju troškove hrane, pelena, igračaka, smještaja i odjeće. Početna oprema i mogući troškovi njege nisu uključeni u iznos, a da jesu bili bi još i veći.

Naime, samo oprema za bebe košta oko tri hiljade eura. Troškovi mjesta u vrtiću iznose oko 400 eura, a za vrtićku djecu oko 250 eura mjesečno.

Kako djeca rastu tako rastu i troškovi

Dok djecu i dalje pokušavamo potaknuti na igru ​​na svježem zraku, pametni telefoni, tableti i računari čine im se puno privlačnijim u dobi do 12 godina. A i moda im je sve važnija.

Prema Saveznom zavodu za statistiku, školarac svoje roditelje košta oko 686 eura mjesečno. Ovdje također nisu uključeni godišnji odmor, hobiji i slično.

Nakon 12. godine, odnosno na početku puberteta mnogima mjesečni troškovi ponovno rastu. Roditelji tada moraju izdvojiti oko 784 eura mjesečno za svoje tinejdžere koji sada i više jedu i uvijek ‘trebaju’ najmoderniju odjeću. Veći su iznosi i za džeparac i za slobodne aktivnosti.

S godinama su njihove potrebe sve veće, kompleksnije, a time i skuplje, pa je izračunato da do 18 godina, odnosno punoljetnosti, to znači potrošnju oko 150.000 eura po djetetu.

Dobra vijest je to da što više djece imate, niži su prosječni troškovi. Uglavnom zato što možete kupovati, kuhati i planirati u većim količinama, objavio je Fenix. prenosi Hayat

Facebook komentari