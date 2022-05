Vječna dilema roditelja: Koliko beba treba da jede

Koliko beba treba da jede i da li je svaki plač znak da je beba gladna, pitanja su koja muče mnoge novopečene roditelje. Kako bismo vam pomogli bar malo, donosimo vam vodič o tome koliko beba treba da jede. Ovaj vodič napravili su stručnjaci, ali nezaboravite da je svaka beba različita i da neke jedu mnogo više, dok je drugima potrebno manje.

Veće količine

Ono što se je neki prosjek jeste da bebe jedu svaka dva do tri sata (ili više), odnosno da imaju 8 do 12 obroka na dan. Dok se mama i beba još navikavaju na dojenje, jedno hranjenje može trajati od 20 do 45 minuta, pa nekad i više.

Kako bebin stomačić bude rastao, moći će da jede veće količine, pa će i razmaci između hranjenja biti sve veći, oko tri do četiri sata. Dojenje će biti sve jednostavnije i efikasnije, pa će i proces hranjenja trajati kraće. Bebe obično uzmu 90 posto potrebnog mlijeka u prvih 10 minuta.

Čvrsta hrana

Bolnica za decu bolnica “The King’s Daughters” napravila je tablicu obroka i količine, što će vam olakšati da ne razmišljate stalno o tome da li je beba gladna.

– Od rođenja do prvog mjeseca: od 60 do 120 grama po obroku, potrebno im je 7-8 hranjenja, a za dojenu djecu može i više.

– Od prvog do trećeg mjeseca: od 150 do 180 grama po obroku, 5-7 hranjenja.

– Od trećeg do šestog mjeseca: od 180 do 240 grama po obroku, 4-6 hranjenja

– Od šest mjeseci do prve godine: 210 do 240 grama po obroku plus čvrsta hrana, 4 boce dnevno i 2-3 kruta obroka

