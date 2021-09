Zašto se novorođenčad smiješka dok spava?

Malo se što može usporediti s osjećajem radosti koja nas obuzme kada gledamo bebu koja se smiješi u snu. No, jesi li znala da se bebe smiješe i prije nego što se rode? Taj se čarobni trenutak obično zbiva dok bebe spavaju. Roditelji se tada upitaju; jesu li bebe sanjale? Sjećaju li se vremena provedenog u majčinom trbuhu? Pronašli smo zanimljive informacije o tom čarobnom izvoru radosti – bebinom osmijehu.

Bebe se smiješe i prije nego što se rode

Ako ste imali sreću vidjeti svoju bebu kako se smije na ultrazvuku, nemoj misliti da ti se osmijeh – učinio. Studija koja je proučavala više od 500 trudnica pomoću 4D ultrazvuka pokazala je da se čak 31 fetus zapravo smiješio. Svi su se smiješili prosječno 3,21 sekundu. Na taj su način znanstvenici utvrdili da se spontani osmijesi pojavljuju čak i dok su bebe još u maternici, i to prije njihovog rođenja. Zahvaljujući razvoju novih tehnologija koje nam omogućuju da zavirimo u bebe u utrobi njihove majke kako bismo vidjeli što se tamo događa prije rođenja, postalo je moguće otkriti da fetusi također mogu zijevati, već 18 tjedana nakon začeća. Oko 26. tjedna trudnoće mogu se nasmiješiti, treptati, pa čak i plakati – ti izrazi lica su nehotični refleksi koje razvijaju kao neka vrsta pripreme za trenutak rođenja.

Prvi osmijesi su refleksni

Kao što smo ranije spomenuli, ove radnje koje beba izvodi u maternici smatraju se refleksnim radnjama. Odnosno, oni su neposredni odgovor na poticaj, što je u slučaju beba obično osjećaj unutarnje dobrobiti. Za razliku od mnogih od nas, vrlo je vjerojatno da bebe zapravo nisu svjesne da se smiješe pa govorimo o nenamjernom pokretu mišića.

Pravo vrijeme za osmijehe

Tijekom spavanja, novorođenče normalno prolazi kroz 2 faze sna: aktivan san i duboki san. Smatra se da se aktivna faza, poznata i kao REM faza, koja je kratica za brzo kretanje očiju, proizvodi intenzivnom moždanom aktivnošću. To se događa otprilike 60-90 minuta nakon što beba zaspi, ali san funkcionira u ciklusima, pa će se i REM faza izmjenjivati ​​s dubokim snom. Ipak, najvjerojatnije ćemo tijekom REM spavanja vidjeti kako se naše bebe smiješe, prave grimasu ili protežu noge.

Osmijeh kao odgovor

Budući da ne mogu razgovarati, osmijeh i plač osnovno su djetetovo komunikacijsko sredstvo. To je, barem, istina tijekom prvih trenutaka nakon rođenja. Međutim, imaj na umu da su neka istraživanja uspjela dokazati da su bebe društveno biće već nekoliko dana ili čak sati nakon rođenja. Zato njihovi osmijesi mogu biti i odgovor na pozitivne osjećaje ili umirujuće senzacije poput milovanja po obrazu. Ugodni poticaji, poput poznatih glasova, mirisa i okusa, također mogu izazvati osmijeh kod bebe.

Novorođenčad ne sanja, ali ima pamćenje

I dok gledamo bebu koja čvrsto spava, često vidimo i kako se nasmiješi, to ne mora značiti da sanja čak i ako se čini da je to tako. Zapravo, to je gotovo nemoguće, budući da novorođena beba još nema dovoljno iskustva za pamćenje, niti ima sposobnost zamišljanja, a mozak joj i dalje raste kako bi stekao te kapacitete. Spavanje u prvim tjednima života ima neke vrlo specifične i značajne funkcije koje uključuju pomaganje bebama u razvoju mozga, obradi informacija i učvršćivanju pamćenja, koje se počinje oblikovati u maternici. Ovo posljednje, zapravo se može dokazati promatranjem kako bebe mogu prepoznati majčin ili očev glas samo nekoliko sati nakon rođenja, prenosi “miss7“.

