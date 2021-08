Mama je stavila blizance jedno pored drugog, a oni su je ubrzo natjerali da ode po kameru

Ko to ne voli imati djecu u svom domu? Oni su nam divan podsjetnik na to kako svaki dan učimo nešto novo, a također podmlade ljude. Njihova svježina i energija oživi sve koji se nalaze u kući.

Uz njih dolazi i puno smijeha, suza, hrane i teoanja. Ako ste ikada bili roditelj, znate da ne postoji ništa u vezi toga što biste željeli promijeniti – naročito tepanje.

Kada beba tepa, pouzdano možete reći da pokušava da razgovara. Možda stvarno žele da dokažu neku poentu, ali to je drugačija priča koju mi odrasli ne možemo baš razumjeti. Ono što im može pomoći u ovom procesu je blizanac.

Često viđamo bebe, naročito blizance, kako mrmljaju jedno sa drugim, a izgleda kao da se oni savršeno razumiju. Doktori smatraju da ovakvom ponašanju treba pridavati pažnju. To je način na koji oni pokušavaju da razumiju razgovor i jezik. Možda sve to nema nekog smisla, ali za njih je to usavršavanje vještine.

Dok njih dvoje vježbaju svoj govor u ovom videu, mama je odlučila da je idealan trenutak da uzme kameru i snimi svoje bebe kako pričaju. Zaista nam je drago što je to uradila, piše “Virealno“.

Pogledajte ovaj preslatki video:

