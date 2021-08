Shvatite da vam dijete ništa ne duguje – Kako poboljšati odnose sa odraslom kćerkom

Psiholozi su uvjereni da što duže problem traje između vas i vašeg djeteta, veća je šansa da se nikada neće riješiti. Prije nego počnemo raspravljati o načinima poboljšanja odnosa sa odraslom kćerkom, shvatimo specifičnosti sukoba koji nastaju između roditelja i djeteta.

Stručnjaci uvjeravaju da je bez spoznaje pravih razloga svađe apsolutno nemoguće pronaći adekvatno rješenje za izlazak iz ove situacije. Najčešći problem je što roditelji kćerku smatraju djetetom čak i kada napuni 18 ili 22 godine što je veoma pogrešno.

Štaviše, mnogi roditelji će svoju kćerku uvijek smatrati nezrelim djetetom, i to je najčešći razlog zašto nastaju svađe između njih. Za mnoge roditelje, razgovor sa kćerkom se bazira samo na kritikama, prijekorima i “lekcijama” kako da bude bolja i drugačija.

Takvim pristupom je samo odbijate od sebe. Prvi korak ka boljem odnosu sa odraslom kćeri jeste da shvatite da vam ništa ne duguje. Ovo je najteža stvar koju roditelj mora shvatiti, ali kao što je rečeno – mora. Dijete vam ništa ne duguje.

Sami ste odlučili da rodite dijete, da ga othranite, da ulažete od njega. To dijete nije tražilo od vas. I što manje mu to natrljavate na nos više će vas cijeniti. Svako dijete mrzi rečenicu “Ja sam te rodila ima da me poštuješ!” ili “znaš li koliko sam para uložila u tebe ima sve da mi vratiš”.

To je jako sebično i toksično. Dakle, koliko god to bilo protiv vaše volje, prihvatite da vam dijete ništa ne duguje. Drugi korak ka poboljšanju odnosa sa zrelom kćerkom je da je pustite da bude samostalna osoba. I vi ste jednom imali 16, 18 ili 20 godina.

Da, možda niste donosili sjajne odluke u to doba ali ste isto željeli da vas puste da budete samostalna osoba i da učite o životu na svoj način. Ono što možete učiniti jeste objasniti svojoj kćerki kakve greške ste vi pravili u mladosti kako ona ne bi ponovila iste, prenosi “Pult24“.

