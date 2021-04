Brižni roditelji nikada neće pustiti svoje dijete kasno u krevet! Ovo je veoma opasno za djecu!

KADA DJECA TREBA DA IDU NA SPAVANJE?

Problem je u tome što je sve teže i teže staviti djecu u krevet u pravo vrijeme. Ona se praktično nikada ne rastaju sa pametnim telefonima, tabletima i računarima, očarana beskrajnim svijetom zabave. Treperenje ovih uređaja šalje signal mozgu da nije vrijeme za spavanje, a dijete je i dalje budno, umjesto da zaspi i dobije snagu za sljedeći dan, piše “Dnevni“.

Naučna istraživanja jasno pokazuju da djeca koja kasno zaspe postaju razdražljiva i anksiozna, teško se koncentrišu na nešto, imaju poteškoće sa učenjem i postaju nervozna.

To nije jedini razlog zašto je toliko važno da djeca ide na spavanje na vrijeme. U djetinjstvu, tijelo se brzo razvija. Ovo se odnosi ne samo na fizički, već i na psihološki rast. U prvim godinama života dijete usvaja ogromnu količinu informacija i stiče nove vještine brzinom van domašaja odraslih. A to je posljedica hormona rasta koji se stvara u tijelu 2-3 sata nakon što zaspi i djeluje uglavnom noću.

Najbolje vrijeme za oslobađanje ovog hormona je ponoć. Stoga, ako dijete krene u krevet kasnije od 21h, proizvodnja hormona se prekida u njegovom tijelu i smanjuje se vrijeme tokom kojeg hormon jednostavno nema vremena da izvrši svoju funkciju.

Ovo može dovesti do smanjenja fizičke aktivnosti djeteta ili, obrnuto, do hiperaktivnosti, jer je psihološka stabilnost narušena. Takođe, kasno spavanje negativno utiče na razvoj djetetove inteligencije. Stoga, rastući organizam mora da se odmara noću, a cijela porodica mora to da čini zajedno sa djetetom!

10 PRAVILA ZA PRAVILAN SAN DJETETA

Postavite prioritete

Dijete ne bi trebalo da spava po cijenu nesanice mame i tate. Zlatni san za djecu zdrav je i sladak san za sve članove porodice!

Napravite pravilan rasporedu spavanja

Obrazac spavanja u porodici formira se u zavisnosti od toga kada je pogodno spavati ne samo za dijete, već i za cijelu porodicu. Uostalom, djetetu je najviše potreban dobar san, ali i zdravi roditelji. Odredite zajedno kada se u vašoj porodici pale lampice i strogo slijedite odluku koju ste donijeli!



Odlučite gdje da spavate i sa kim

Naravno, pitanje “Da li dijete treba spavati sa roditeljima ili odvojeno?” vrlo individualan. Ali najbolje od svega je da će dijete spavati u svom krevetiću i po mogućnosti u svojoj sobi. I mama i tata će spavati pod istim pokrivačem. Kada mama i tata spavaju pod istim pokrivačem, to je garancija za sreću i dugoročno blagostanje svih članova porodice!



Ne bojte se probuditi spavača

Ako beba tokom dana spava duže vrijeme, a noću ne može zaspati, ne dopustite mu da spava tokom dana – probudite spavača!

Optimizujte hranjenje

Ako vaše djiete bude pospano nakon jela, pobrinite se da sinoćnja hrana bude najzadovoljnija i gusta.

Naporan dan

Neka svaki dan vašeg djeteta bude intenzivan i fizički i emocionalno, ali bez ekscesa, ali skladno.

Razmislite o vazduhu u spavaćoj sobi

Optimalna temperatura u prostoriji bi trebalo da bude 18-21°C, a vlažnost vazduha između 50-70%.

Iskoristite mogućnosti kupanja

Hladna kupka prije spavanja – šta može biti bolje!



Priprema kreveta

Glatki, gusti i čvrsti dušek, prirodna posteljina, a ako je vaše dijete mlađe od tri godine, onda možete i bez jastuka.

Vodite računa o kvalitetnoj peleni

Za najmanje je veoma važna kvalitetna pelena, na njoj ne treba štedjeti!

Saznajte više korisnih informacija o zdravom snu za čitavu porodicu iz preporuka dr Komarovskog.

Zdrav san djeteta je garancija sreće i dobre mikroklime u cijeloj porodici!

