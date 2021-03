Majka šokirala priznanjem: “Moj sin je danas udario drugo dijete, evo zašto sam PONOSNA NA NJEGA i zašto sam mu se zahvalila”

Veliku raspravu na Instagramu nedavno je pokrenula jedna majka, rekavši da je ponosna na svog sina, jer je bio nasilan prema drugom dječaku. Objava Lore Mezi brzo je postala viralna, kada je objasnila svoj stav.

Ova 33-godišnjakinja, koja ima troje djece, istakla je da jako dobro zna kako “nasilje nije odgovor”, ali “kada su u pitanju nasilnici, morate im se suprotstaviti”.

“Moj je sin danas udario drugo dijete. Rekao mi je da je morao da dežura na dvorištu. Stalno sam ga ispitivala zašto, a on nije htio da kaže – rekao mi je da mu neću vjerovati. Naposljetku je priznao da mu učiteljica nije vjerovala, jer se to dijete uvijek pretvara da je ono povrijeđeno”, započela je Mezi svoju ispovijest.

Dodala je da ne misli da njena djeca ne griješe, ali da kada je njen sin u pitanju, ne radi se o djetetu koje nasumice udara ili maltretira nekoga.

“Po prirodi je sladak. Za ovih šest godina koliko ga znam, nikada nisam svjedočila da je nekoga ičime izazvao. Kad biste rekli da je to uradila moja kćerka, pa… To bi već bila druga priča. Rekla sam mu: “Ako mi kažeš istinu, nećeš upasti u nevolju”. Tada mi se otvorio. Rekao mi je da ga je drugi dječak udario, a kada mu je on rekao da prestane, odgurnuo ga je s igrališta, a zatim pobjegao”, prisetila se majka.

“Ja sam ga pitala: “U redu, pa šta si ti uradio?”. Odgovorio mi je da ga je udario šakom u lice kako bi znao da nikad više ne smije da ga maltretira. “Znao sam da učiteljica neće učiniti ništa pa sam morao da ga spriječim da me ubuduće maltretira”, objasnio mi je”, stoji dalje u objavi.

Lora dodaje da mu nije držala lekcije, već mu se samo zahvalila što je bio iskren i razgovarao sa njom o načinima rješavanja problema bez nasilja.

“Ali, da li sam bila ponosna? Jesam, malo. Znam da nasilje nije odgovor, ali isto tako znam da kada je riječ o nasilnicima, moraš da im se suprotstaviš. Drago mi je da moj sin jeste. Žao mi je što nisam bila tu da ga zaštitim i što su ga iznevjerile odrasle osobe, ali drago mi je što se zauzeo za sebe, jer i meni kao odrasloj osobi to je još uvijek jedna od najtežih stvari. Želim da moja djeca znaju kako negativac ne pobjeđuje. Šta vi mislite o ovome?”, na kraju je upitala svoje pratioce.

Korisnici Instagrama koji su pročitali njenu objavu, uglavnom su podržali Lorine stavove i komentarisali kako se dječak dobro snašao. Ali, bilo je i onih koje stav ove mame nije nimalo impresionirao.

“Dobro odrađeno! Mali se odlično snašao, a i ti si! Neka djeca pomjeraju granice i nikad ne vide posljedice svoga ponašanja”, “Iskreno, bio bih vrlo ponosan na svog sina kada bi učinio isto. Nažalost, neki učitelji ne pomažu uvijek dobroj djeci”, komentari su s jedne strane.

Drugi roditelji priznali su kako im se ne sviđa podsticanje nasilja te da je dječak trebalo da kaže učiteljici šta se dogodilo. “Kako je mogao da zna da učiteljica ne bi učinila ništa? Djeca to često osjećaju, ali to može i ne mora biti tako”, zaključila je jedna osoba, piše “Srbija Danas“.

