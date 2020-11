Vraćanje u formu nakon poroda: 3 ključna koraka kako se riješiti kilograma

Nakon što se oporave od poroda, većina žena počne razmišljati kako opet dovesti tijelo u formu i riješiti se nakupljenih kilograma. Da bi devet mjeseci čuvalo i hranilo plod te konačno na svijet donijelo novo biće, tijelo mora proći kroz ozbiljne promjene. I to nikako nisu male promjene, a uključuju naravno i dobivanje na kilaži.

Svaka novopečena majka treba prvenstveno paziti na sebe pa se nikako ne preporučuje da odmah nakon poroda ‘navališ’ na vježbanje i sl. Stručnjaci za roditeljstvo s britanskog stručnog portala Babycentre UK su podijelili nekoliko jednostavnih trikova koji bi ti trebali pomoći da se vratiš u formu i usvojiš neke zdravije navike čim završi vrijeme postporođajnog oporavka.

1. Promijeni prehrambene navike Važno je stvoriti zdrave (i ispravne) prehrambene navike, kako bi imala dovoljno energije za brigu o djetetu. Zato je dobro ujutro odvojiti vrijeme za najvažniji obrok u danu, doručak, bez obzira jesi li iscrpljena ili ne – zdrav doručak će ubrzati tvoj metabolizam i dati ti prijeko potrebnu energiju da što lakše preguraš ostatak dana, piše “24sata“,

Preporučuje se pet obroka dnevno koje ne bi smjela preskakati, a koji trebaju biti bogati voćem, povrćem i hranom bogatom vlaknima poput leće, graha, zobenih žitarica i sjemenki; to je hrana koja pokreće organizam, a ne deblja. Pripazi ipak na količinu s obzirom da si u trudnoći navikla jesti više nego ti je potrebno sada. Uglavnom, cilj bi ti trebao biti dvije tisuće kalorija dnevno; malo više ili manje ovisno o građi i o tome dojiš li.

2. Počni s laganijim vježbama Pronaći vrijeme za vježbanje dok imate malo dijete može biti teško, no sigurno je moguće. Čim osjetiš da si spremna, počni s laganim vježbama poput vježbi zdjelice koje možeš raditi i na podu. Osim toga, možeš početi sa šetnjama, ne trebaš odmah trčati, samo hodaj i lagano se zagrijavaj.

Za ovu aktivnost beba ne bi trebala biti smetnja budući da ju možeš staviti u kolica i ići na zajedničke šetnje. Za sve zahtjevnije od ovoga pričekaj barem šest tjedana od poroda, i to ako je porod uredno prošao; žene koje su imale komplicirani porod se trebaju posavjetovati s liječnikom.

Duže šetnje s bebom će ti pomoći i da upoznaš druge mame, koje sigurno imaju slične probleme, a s njima ćeš imati i drugih doticajnih točaka; zbog psihičkog zdravlja nemoj izbjegavati društvo. Plus, u društvu je sve lakše.

3. Nemoj žuriti, stigneš gubiti kile

Pričekaj prvi postnatalni pregled prije nego kreneš s planom mršavljenja; taj se pregled obično zakazuje šest do osam tjedana nakon poroda. Do tada ćeš ionako biti prezaokupljena s novim članom obitelji. Nakon pregleda svoju zabrinutost oko kilaže možeš podijeliti i s ginekologom koji te vodi; sigurno će imati precizni plan prehrane i još nekoliko konkretnih savjeta. Odredi si željenu kilažu i, dok se tijelo oporavlja, daj si dovoljno vremena da do iste dođete; ništa se ne događa preko noći. S portala BabyCentre UK preporučuju da si zadaš dugoročnije ciljeve, npr. koliko bi htjela smršavjeti do djetetovog prvog rođendana. Nemoj zaboraviti da je tvoje tijelo tek nedavno napravilo nevjerojatnu stvar. Zato nemoj sumnjati da je predivno, a da bude baš kako bi ti htjela ‘hrani’ ga zdravom hranom i ispravnom tjelovježbom.

