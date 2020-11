Tinejdžeri koji idu kasno spavati imaju veći rizik od astme i alergija, tvrdi studija

Analizirajući podatke 1684 djece u dobi od 13 do 14 godina istraživači su primijetili da su kod “noćnih ptica” češći problemi s disanjem te da imaju veći rizik od astme i brojne respiratorne probleme. To se nije značajno promijenilo ni kada bi uzeli u obzir druge simptome, poput alergija, genetike, izloženosti kućnim ljubimcima i života u urbanom području.

Ovo je prvo istraživanje koje je posebno promatralo tinejdžere te odnos njihovih navika spavanja i pojavu alergija, ali istraživači primjećuju da su postojala ograničenja – na primjer, podaci su se temeljili na upitniku, a ne na istraživanju navika spavanja, što znači da nisu mogli pratiti trajanje spavanja i druge aktivnosti. Također nisu uspjeli napraviti testove krvi, kao ni testove osjetljivosti na alergene.

No čak i kad se uzmu u obzir ti čimbenici, ovo nije prva studija koja dovodi u vezu navike spavanja “noćnih ptica” i rizik od pojedinih zdravstvenih problema. Prethodne studije su otkrile da ljudi koji ostaju budni do dugo u noć imaju veći rizik od srčanih problema, metaboličkih bolesti, psiholoških poremećaja i respiratornih bolesti.

Iako se ovo istraživanje usredotočilo na tinejdžere, nedostatak sna može i na odrasle utjecati na sličan način, kaže Mitchell Grayson, savjetnik Američke zaklade za astmu i alergiju i specijalist za dječje alergije, astmu i imunologiju u Nacionalnoj dječjoj bolnici.

San je presudan za gotovo sve tjelesne funkcije, a njegov nedostatak često je povezan s povećanom iritacijom i smanjenom tolerancijom na simptome alergije i astme. Drugim riječima, simptomi alergije i astme možda neće biti gori, ali se mogu učiniti problematičnijima.

No Grayson ističe kako je još uvijek nepoznanica kako su povezani količina sna i problemi s disanjem. To bi moglo imati veze s razinama melatonina i kortizola, hormona povezanih s osjećajem pospanosti i budnosti, ali potrebno je provesti više istraživanja kako bi se utvrdila povezanost.

Jedno je sigurno – kvalitetnije spavanje može pomoći. Spavanje jača imunološki sustav i ne samo da pomaže vašem raspoloženju, kaže Grayson, već i popravlja brojne funkcije poput osjetljivosti na inzulin, regulacije hormona, pa čak i kontrolu težine. Sve to može igrati ulogu u poboljšanju simptoma alergije i astme, piše Very Well Family.

