“Smrt u kolijevci”, bez najave i simptoma” – Dr Jovanović otkriva zbog čega je umrla beba u zemunskom vrtiću

Djevojčica je, prema riječima vaspitačica, zaspala sa ostalom djecom i nije se probudila. Poslije tragedije koja se dogodila u njihovom vrtiću zaposleni su zanijemeli od bola. U domu porodice Vasić, koja je vlasnik vrtića, samo su spustili slušalicu, piše “Srpski Telegraf“.

Kako objašnjava pedijatar dr Ida Jovanović, iznenadna smrt odojčeta ili smrt u kolijevci, kako se još zove, javlja se u prvoj godini djeteta i dobro je poznat fenomen u medicini.

– Do iznenadne smrti najčešće dolazi tokom spavanja, a ovakva djeca su, na prvi pogled, potpuno zdrava. Međutim, ne može dijete koje je zdravo tek tako da umre. Najčešće se kao razlog pojavljuje neki genetski poremećaj koji se teško detektuje. Okidač mogu da budu promjene u koncentraciji elektrolita. Mozak ima fantastičan centar za regulaciju osnovnih vitalnih parametara, kao što su rad srca i disanje. Kod takve djece smatra se da dolazi do poremećaja na tom nivou – rekla je dr Jovanović.

Češće kod dječaka

Sindrom iznenadne smrti odojčeta pogađa uglavnom djecu uzrasta do godinu dana, najčešće u snu. Učestalije se javlja kod dječaka u zimskom periodu, kod djece koja ne sisaju, kod beba koje koriste cucle i događa se najčešće u uzrastu od četvrtog do šestog mjeseca života.

Problem je što za ovakva stanja ne postoje simptomi koji bi eventualno upozorili roditelje da nešto nije u redu.

– Za ovaj uzrast apsolutno nema nikakvih simptoma. Jednostavno dođe do promjena u tom još nezrelom sistemu funkcionisanja mozga, zbog čega dolazi do vegetativne nestabilnosti, koja dovodi do fatalnog ishoda. Treba napomenuti da, ukoliko je roditeljima jedno dijete preminulo na ovakav način, postoji šansa da se to dogodi i sa drugim djetetom. U takvim situacijma u svijetu se koriste specijalne čarapice-senzori, koje jave da li dijete tokom noći prestaje da diše, a uzrok toga mora da utvrdi ljekar – zaključuje ona.

Gradska inspekcija u petak je bila u vrtiću da bi se utvrdilo da li je eventualno bilo nekih propusta u radu.

Četiri smrti za četiri godine

Smrt djevojčice u zemunskom vrtiću, nažalost, četvrta je smrt mališana u Srbiji za posljednje četiri godine uslijed sindroma iznenadne smrti. Prije dvije godine na isti način je preminula petomjesečna djevojčica B. D. iz Vrčina. Slična tragedija dogodila se i 2016, kada je u vrtiću “Dečji lug” u Malom Mokrom Lugu preminuo dvogodišnji Mateja Minić. Dječak koji je prošao sve sistematske preglede i koji je, prema riječima očajnih roditelja, potpuno zdrav zaspao u vrtiću sa ostalom djecom i jednostavno se nije probudio. Vještaci Instituta za sudsku medicinu utvrdili su da je do smrti malenog Mateje došlo prirodnim, nenasilnim putem, uslijed akutnog zapaljenja srčanog mišića.

Prije tri godine u stanu na Vračaru iznenada je preminuo trogodišnji sin glumca Srđana Žike Todorovića. Kako je kasnije ispričala dječakova majka Ana, mališan je legao da spava i kad je prišla da ga probudi, vidjela je da ne diše, a da su mu usta modra. Dok je ona pokušavala da probudi dijete, muž je pozvao Hitnu pomoć. Nažalost, ljekari su samo mogli da konstatuju smrt dječaka.

Savjeti za roditelje

– Dijete treba da spava na leđima, na tvrđoj podlozi, odnosno dušeku

– Soba u kojoj dijete spava mora da bude provjetrena, odnosno s dovoljno kiseonika

– Skloniti iz kreveca plišane igračke ili tapacirane ogradice koje ne dozvoljavaju cirkulaciju vazduha

– Nije preporučljivo da dijete spava u istom krevetu sa roditeljima, već u svom krevecu, ali u istoj sobi sa tatom i mamom

– Dojenje bebe dobra je prevencija protiv sindroma iznenadne smrti odojčeta

– Izbjegavati da dijete spava sa cuclom u ustima

Facebook komentari