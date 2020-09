Očekuješ bebu? Neka tvoja trudnoća bude bezbrižna i mirna

Vijest o trudnoći je jedna od najljepših i najuzbudljivijih spoznaja u životu svake žene. Pročitajte što sve možete napraviti kako bi do poroda iščekivanje bilo bez stresa i briga!

Trudnoća: sreća i odgovornost ruku pod ruku

Dok je trbuh još nepromjenjen, u svakoj se trudnici počinju postavljati različita pitanja. Hoću li biti dobra mama? Kako ćemo je nazvati, kave boje oči će imati? Kako ću je odgajati?

Prvi ginekološki pregled je za svaku trudnicu poseban trenutak, tu se ustanovljava da li je trudnoća jedno ili višeplodna, ginekolog daje prve upute i određuje se okvirni datum poroda. Svaka bi trudnica rado saznala što više o zdravlju svoje bebe i tako proživjela trudnoću sa što manje briga.

U prvom tromjesečju se odlučujete za prenatalni test

U ranoj fazi trudnoće imate na izbor nekoliko testova i pregleda koji Vam mogu otkriti dragocjene informacije o zdravlju bebe koju očekujete.

Pomoću pregleda nunhalnog nabora koji Vaš ginekolog može napraviti sa tačnošću od 60 – 70 %, procjenjuje se rizik za neke od najčešćih genetskih bolesti. Uz ultrazvuk možete uraditi i analizu krvi.

Svaka majka želi što pouzdanije informacije, tako da se velika većina odlučuje za neinvazivni prenatalni Nifty test. Pouzdanost mu je 99% u detekciji najčešćih trisomija, možete ga uraditi već od 10. sedmice trudnoće. Kod mjerenja nunhalnog nabora, koji testira najčešće trisomije, Nifty test testira više od 60 genetskih nepravilnosti.

Visoku pouzdanost osigurava upotreba najnovije tehnologije genetskog sekvenciranja. Do sada je test uradilo više od 5 miliona trudnica širom svijeta, postupak traje svega nekoliko minuta, izuzetno je jednostavan i siguran. Rezultate čekate od šest do deset dana, u odnosu na ostale prenatalne testove to je izuzetno brzo.

Većinu dokumentacije (dječji doplatak, porodiljsko za majke ili očeve) možete u današnje vrijeme napraviti online. Infromišite se kako možete posložiti papire prije poroda, kako biste imali tim manje brige po porodu.

Kako bi i muški dio porodice uživao prve trenutke sa novorođenčetom, saznajte koliko rodiljskog dopusta mu pripada rođenjem djeteta. U Sloveniji je to 30 dana, možete ih iskoristiti odjednom ili ih podijeliti na dva puta po petnaest dana.

Pripremite svoje misli

Naši stari su govorili: “Mirna trudnoća znači mirnu bebu.” Razmišljaj o trudnoći i promjenama koje one čini tvome tijelu. Pročitaj koju kvalitetnu knjigu, razgovaraj sa drugim trudnicama i majkama, ostani fizički aktivna. Posavjetuj se sa svojim ginekologom oko poroda, pitaj sve što te brine i leži na duši.

Pripremi svoj dom

Napravite temeljitu akciju čišćenja. Kada stignete kući dojenče će oduzimati većinu tvoje pažnje. Bićeš puno mirnija ako su ti prozori oprani, obrisan pod, posteljina promijenjena i slično.

Kako bi maknula sa uma pitanje šta danas ručati, možeš unaprijed pripremiti nekoliko obroka. Neka variva, juhe, tjestenine i druga jela možeš imati unaprijed pripremljena u većim količinama, zamrznuta, možeš ih koristiti kada ti bude trebalo.

Uživaj u građenju gnijezda za svojeg mališana, od prve odjeće do dječjih kolica, stolića za previjanje i drugih potrepština. Nemoj zaboraviti kako tvoja beba ne treba najskuplje i najbolje materijalne stvari već tvoju nepodijeljenu nježnost, pažnju i strpljenje.

Pripremi brata, sestru i kućne ljubimce

Očekuješ drugu bebu? Vjerojatno se pitaš kako ćeš svojem prvorođenom predstaviti novog člana porodice, kako da ih navikneš na neposrednu blizinu i među njima uspostaviš bezuvjetno savezništvo.

Ključ uspjeha je u komunikaciji. Objasni mu da zbog brata ili sestre neće biti ništa manje vrijedan ljubavi ili pažnje. Daj mu do znanja kakvu ima ulogu – uključi ga u pripreme za bebu, izbor imena, pravite planove za budućnost. Neka pripremi igračke sa kojim će se zajedno igrati i stvari koje će naučiti sestru ili brata.

Velika većina majki brine kako će se njihov kućni ljubimac ponašati prema novom članu porodice. Već prije poroda možete ga početi navikavati na dječije glasove i neugodne dodire. Pobrinite se također da se kućni ljubimac ne osjeti zapostavljenim zbog dolaska novog člana, da se njihova rutina šetnji, ishrane i prisnog odnosa drastično ne promijeni. Dozvolite mu da upozna i zavoli bebu na svoj način. Dozvolite psu da ponjuši bebu. Također ako ga poliže neće mu biti ništa!

Počnite uživati u svakom danu koji je pred vama, jer svaki trenutak je jedinstven!

Facebook komentari