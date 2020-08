Rođena beba, imuna na koronavirus

To je svakako lijepa vijest za njih i njihovu familiju i prijatelje, ali su oni specifični po tome što su oboje u prethodnih nekoliko sedmica imali koronavirus i izliječeni su. Beba nema virus, ali je naslijedila mamina antitijela. Mama Milena i beba Lazar su još u bolnici, pa je za “RTS” govorio tata Marko.

Jul je za oboje bio mjesec borbe protiv koronavirusa. Tridesetogodišnja Milena i dvije godine stariji Marko imaju kćerku Sofiju, a početkom avgusta dobili su i sina Lazara.

Majka i dijete su još u porodilištu, oboje su negativni na koronavirus, a test je pokazao da beba ima antitijela.

“Sada smo svi dobro, sada smo svi sretni jer se rodio Lazar, zdrav dječak, veliki 4,7 kilograma i 55 centimetara dugačak, sad je dobro, još uvijek su sa mamom u bolnici“, kaže Marko.

Dodaje da je simptome dobio krajem juna mjeseca – izgubio je čulo mirisa nakon čega se odmah samoizolovao.

“Baš smo se dosta pazili dok traje ova borba, supruga nije bukvalno izlazila uz kuće, a ja sam morao zbog prirode mog posla , i nažalost inficirao sam se. Nakon toga, odmah smo odradili i Mileni test i poslije četiri dana je i njoj nažalost stigao test sa pozitivnim rezultatom na kovid”, sjeća se Marko.

U početku strah i neizvjesnost

Uslijedio je strah, prije svega zbog onoga što se dogodilo nekim porodiljama uz Vranja.

“Sve to je mnogo i za doktore i sve nas, bili smo se prestravili. Ali hvala Bogu, sve je prošlo kako treba, Milena nije imala nikakve simptome, ni temperaturu, samo je bila pozitivna“, navodi Marko.

I kod ljudi iz okoline takođe postoji strah.

“Sada kad se Milena porodila, kad sam dobio sina, zovu me telefonom i čestitaju. Razumijem ljude, i oni kažu, prvenstveno zbog vas, i zbog nas, tako da malo je situacija… pa nije normalna. Moramo da živimo sa tim, to je to. Virus je svuda oko nas, moramo da se pazimo, da slušamo savjete ljekara, da nosimo zaštitne maske, da držimo distancu, to je najbolji preventivni lijek“, kaže Marko.

Savjet građanima

Građanima poručuje da budu hrabri.

“Pored toga što se čovjek bori sa virusom, tu je mnogo velika doza straha jer svakog dana iz medija čujemo desilo se ovo, desilo se ono. Moraju da budu psihički jaki, da se drže i slušaju savjete ljekara. Ko osjeti nekakve simptome, da se odmah javi, da se poslije ne iskomplikuje. Moraju da budu jaki i da pobjede, moramo da se borimo, da živimo sa tim“, ističe Marko.

Facebook komentari