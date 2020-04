INZ: Savjeti za roditelje i djecu u doba izolacije zbog virusa – pravo je vrijeme za uvođenje zdravih životnih stilova

Imajući u vidu da su škole zatvorene, da djeca ostaju u stanovima i kućama sa roditeljima odakle učestvuju u online nastavi, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je povodom Svjetskog dana zdravlja pripremio set preporuka za očuvanje zdravlja djece u uvjetima kućne izolacije.

I odrasli i djeca trebaju konkretne i jasne instrukcije šta raditi i kako izbjegavati širenje virusa Covid-19, te kako u ovakvoj specifičnoj situaciji pomoći sebi i drugima.

Više planiranja, manje televizora

Prioritet svih prioriteta je naučiti djecu zdravstvenim preventivnim mjerama koje su operativne i praktične (pranje ruku, briga o sebi). Potrebno je s njima razgovarati o njihovim strahovima. To će im dati makar i mali, osjećaj preuzimanja kontrole u neizvjesnim vremenima i situacijama.

Pomozite djetetu u obaveznom planiranju dana i određivanju vremena učenja, ali nemojte da vaše planiranje s djetetom i dogovaranje bude usmjereno samo na školske obaveze, nego vodite računa o provođenju zdravih navika, vježbanju, pravilnoj prehrani, odmoru i spavanju, navode iz Odjeljenja za promociju zdravlja INZ-a.

Dugotrajan boravak kod kuće s djecom može biti zahtjevan i ponekad je teško osmisliti i odabrati nove aktivnosti kojima ćemo zabaviti svoju djecu, pa se vrlo često i duže nego inače dopustiti da dijete boravi pred ekranom.

Provođenje previše vremena pred ekranima ima negativan uticaj na zdravlje, kako fizičko tako i psihičko.

Važno je naglasiti kako prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije djeca u dobi do dvije godine ne bi uopće trebala provoditi vrijeme pred ekranima, djeci u dobi od dvije do četiri godine trebalo bi ograničiti vrijeme provedeno pred ekranima na najviše 60 minuta dnevno, ali što manje to bolje.

Kada su u pitanju školska djeca, ona su sada zbog organizacije škole na daljinu (online) primorana određeno vrijeme provesti pred ekranom i monitorima, pa bi baš zbog toga slobodno vrijeme pred ekranom trebalo svesti na što manju mjeru.

Adolescentima trenutno ekran predstavlja osim materijala za praćenje online nastave, izvor komunikacije s vršnjacima koja im je trenutno ograničena, te će kod njih biti teže ograničiti vrijeme provedeno pred ekranom.

Kako biste omogućili djetetu najbolju zaštitu i poticali njegov rast i razvoj, a istovremeno ograničili vrijeme koje vaše dijete provodi pred ekranom, iz INZ-a preporučuju da napravite raspored dnevnih aktivnosti. U rasporedu dnevnih aktivnosti jasno naznačite količinu vremena provedenog pred ekranom.

Doručak, fizička aktivnost, umjerenost u jelu, voda i san

Iskoristite ovaj dugotrajni boravak u kući kako bi vaše dijete usvojilo zdrave životne stilove.

Dan mora da počinje doručkom! Dijete treba da nauči važnost doručka, kao prvog obroka u danu. Uključite dijete u pripremu obroka, postavljanje stola i pri tome ga usmjeravajte na zdravi izbor namirnica za doručak.

Fizička aktivnost neophodna je za očuvanje našeg zdravlja – Upoznajte djecu sa procesima koji se događaju u tijelu tokom fizičke aktivnosti, važnosti odmora i prednosti fizičke aktivnosti za naše zdravlje, te svaki dan osigurajte preporučene količine fizičke aktivnosti (ples, zumba, kućni poslovi, twister, preskakanje konopca, vježbe preko interneta…)

Raznolikost i umjerenost su ključ našeg zdravlja – Kako bismo svaki dan unijeli preporučenu količinu hranjivih tvari, važno je da su naši tanjiri “šareni”. Uključite dijete u kreativno osmišljavanje “šarenih” tanjira, unošenje dovoljnih količina voća i povrća.

Voda je najzdravije piće – Voda je neophodna za održavanje higijene i zaštitu od bolesti, pa i u ovom slučaju od širenja zaraze koronavirusom. Kako bismo se zaštitili od bolesti, važno je često i dobro prati ruke, prati namirnice, ali i piti dovoljnu količinu vode tokom dana. Djeci se preporučuje najmanje pet čaša vode dnevno.

San za zdravi rast i razvoj! Pripremi za spavanje najbolje će doprinijeti svakodnevni rituali, te jedna lijepa priča za laku noć, uoči samog odlaska na počinak.

Svakodnevno osigurajte vrijeme za porodične aktivnosti (igrajte društvene igre, odglumite likove iz bajke sa najmlađom djecom, uključite adolescente u kućne poslove, crtajte, plešite ili vježbajte zajedno).

Na kraju, stručnjaci INZ-a poručuju: Budite pozitivan primjer i sami ograničite svoje vrijeme provedeno pred ekranom. Svojim primjerom ćete najbolje utjecati da djeca poprime zdrave životne navike.



Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

