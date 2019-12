Kako izgleda život sa “starim ocem”: “Kad sam se rodio, moj otac je imao 54, a majka svega 23 godine”

Evo kako se on snašao u svemu tome.

Svoju priču je Majkl Holand podijelio na forumu Reddit, a “Blic” je prenio u cjelosti:

“Kako izgleda djetinjstvo sa starijim roditeljima? Iz mog iskustva – sjajno! Moj otac je imao 54 godine kada me je dobio. Majka je imala 23. Možda vam ne djeluje tako, ali ja sam planirano i željno iščekivano dijete.

U periodu do pete godine, svaki moj dan izgledao je identično: Tata bi došao sa posla (radio je kao domar na fakultetu), i odmah bi se posvetio meni. Ostatak večeri proveli bismo zagrljeni na kauču, baš kao na slici.

Nisam bio tipično muško dijete, koje je uglavnom vezano za majku. Naprotiv, plakao bih kad god bi mama krenula da me uzme od njega. Tako je bilo otkad sam se rodio pa sve dok nisam krenuo u školu.

Na slici iznad, ja sam najmanji, sjedim u stolici pored tate. Iza mene je moj brat Roni a sa naše lijeve strane moja sestra Rozi. Moji roditelji su se 1995. godine razveli i mama nas je odvela u Arkanzas. Bilo nam je lijepo tamo ali meni je nedostajao tata i želio sam da budem sa njim. Tako je on jedan dan sjeo, vozio skoro 2 dana bez prestanka iz Južne Karoline do Arkanzasa i uzeo me.

Te školske godine sam ljeto proveo kod mame. Ona je raskinula sa dečkom zbog koga je i otišla u Arkanzas i našla novog. Tog ljeta je sa tim novim dečkom otišla na putovanje od tri dana a nas je ostavila kući. Drugog dana sam se uplašio i tata je opet došao po mene.

Živjeli smo sami ja i tata nekoliko godina. Mjesecima smo vikendima radili na našem porodičnom stablu. Pokrili smo više od 100 godina porodične historije. Naučio me je da pecam, da pucam, kako da se ponašam. A za moj 10. rođendan, moj tata je uradio nešto što nikada prije ni poslije, za moje 33 godine, nije uradio.

Poklonio mi je zajedničku vožnju malim avionom. Ne znam kako je to dogovorio niti koliko ga je koštalo. Znam samo da je taj čovjek prevazišao svoju užasnu fobiju od letenja kako bi svom 10-godišnjem sinu ispunio najveću ženju. To je bilo prije 23 godine, a tog dana sjećam se kao da je bio juče.

Ostao sam bez oca 12.10. 2019. godine u 15:35. I znate šta? Taj nevjerovatni čovjek, moj heroj, držao se sve dok nisam stigao da mu kažem koliko ga volim. Tek kada sam otišao, preminuo je.

Kako je imati starog oca? Nevjerovatno lijepo.

Volim te tata”.

