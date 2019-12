Pismo trudnice mužu: Prije nego što krenu sva plakanja i mjenjanja pelena, želim da ti napišem ovo!

Dragi moj mužu,

znam da si uvek mrzeo kada su ti ljudi (bez obzira koliko dobronamerni bili) govorili da će beba promeniti tvoj život (da, i?), ali ironično, to je prva stvar koju želim da ti kažem na početku ovog pisma.

Naši životi promeniće se na najveći mogući način! Govoriš da to znaš, ali nisam sigurna da ni ti ni ja u potpunosti razumemo s kolikom promenom ćemo se ubrzo suočiti ili da ćemo zaista postati – roditelji! Možda ni nećemo u potpunosti znati sve dok naša beba ne počne da vrišta iz petnih žila, a mi ćemo se pogledati i imati trenutak međusobnog razumevanja: ”

Aha, na ovo su mislili.”

I zato, pre nego što krenu sva plakanja i menjanja pelena, želim da ti napišem ovo pismo kako bi nas podsetila na blaženstvo koje trenutno osećamo.Kada te gledam svaki dan, setim se čoveka kojeg sam upoznala na početku faksa. Još uvek se osećam isto, i nakon toliko godina kasnije. Najviše se tako osećam kad te gledam iz daljine i kad si potpuno u svom elementu. Kad te gledam dok ispunjavaš snove za koje nisi ni znao da ih imaš tokom studiranja – snove koje smo zajedno izgradili na našem putu, a koji su stvorili toliko smislenu i duboku ljubav, kakvu nisam znala da ni postoji.

Moram da kažem da mi se i posrećilo jer si zgodan, strastven oko svega što radiš i neverovatno zabavan, ali gradeći ovaj život s tobom, u potpunosti po našim uslovima- shvatila sam da je to ono što na neki način i dalje puni tu privlačnost.

Gledam te i vidim toliko toga za šta se nadam da će i naša beba imati. Nadam se da će naše dete imati unutrašnju motivaciju poput tebe. Nadam se da će imati tvoju strast i jednostavno slediti svoje snove. Nadam se da će biti pažljivo i intuitivno kao što si i ti. Nadam se da će voleti prirodu poput tebe. Nadam se da će dobiti tvoj nos (umesto moga) i tvoje duboke smeđe oči. Nadam se da će imati tvoje atletske gene, da izbegne sramotu izgledajući kao ja dok trčim. Ali, najviše od svega, nadam se da će naše dete biti jednako ljubazno u svemu što radi, s kim god da je, onako kao što si ti svakodnevno.

A, ono što znam sa sigurnošću je da će naše dete biti toliko srećno što te ima za tatu, kao što sam i ja srećna što imam tebe za partnera. Videla sam brakove koji su se raspali pod pritiskom roditeljstva. Gledala sam parove koji su nekad bili zaljubljeni do ušiju kako se sada gube u svom haosu. Ne mogu da ti obećam da neće biti dana kada ćemo i mi izgubiti sebe u svemu. Ustvari, znam da će biti takvih dana. Ali, ono što mogu da ti garantujem je da ću se uvek truditi da nas pamtim u našem najboljem izdanju. Iskoristiću sve naše prekrasne uspomene iz zajedničkih 11 godina i one će me držati tokom onih dana kada mi se nećeš nimalo sviđati. Znam da ćemo uvek naći način da se vratimo jedno drugome ako ćemo držati naše uspomene u blizini srca (a, možda i čašu vina ili dve u ruci).

Da, naš život će se promeniti. Naš svet će se promeniti. Ali, ti si promenio moj život od dana kad sam te upoznala i zahvalna sam što možemo zajedno da nastavimo ovu vožnju. Volim te, danas i uvek,piše Stil

Tvoja žena

