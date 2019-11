Mali David dobio sestru Kristinu: Prvi brat i sestra začeti umjetnom oplodnjom u Mostaru

Zdrava i lijepa djevojčica Kristina, rodila se duga 56 centimentara i teška 3.756 grama u SKB Mostar. Majka Katarina i otac Davor kojima je jedini način da dođu do djeteta bila vantjelesna oplodnja, ne kriju svoju radost.

”Ovo je najveća sreća što se moglo dogoditi u životu. Djeca su najveće blago. Nakon prvog puta kada smo dobili Davida, pokušali smo prirodnim putem, ali nakon dvije godine nije išlo. Odlučili smo se ne gubiti vrijeme i dok smo još mladi dobiti i drugo dijete. Kao i sa Davidom, uspjelo je iz prvog puta”, govori majka Katarina, ne krijući radost radi prinove.

”Prva beba začeta IVF-om i rođena u Mostaru je mali David Zovko. Ranije su procedure vantjelesne oplodnje bile rezervisane samo za velike gradove, tako da smo mi ponosni da sve to možemo obavljati u našem Mostaru. Poslije njega rodilo se još puno bebica na ovaj podpomognuti način, a sada je mali David dobio i svoju sestru Kristinu, istom precedurom u našem Centru za reproduktivnu medicinu i željene trudnnoće. Veoma smo zadovoljni i sretni radi toga”, govori prim.mr.sci.dr.med. Senad Sarić, specijalist za ginekologiju i porodiljstvo, voditelj Centra za reproduktivnu medicinu i željene trudnnoće „Arbor Vitae dr Sarić“ u Mostaru.

Svi koji žele biti roditelji trebaju ostvariti svoje snove!

Roditelji su iznimno zahvalni doktoru Sariću i medicinskom osoblju Poliklinike i Centra za reproduktivnu medicinu i željene trudnnoće „Arbor Vitae dr Sarić“ koji su bili uz njih kroz čitav proces. Poručuju parovima sa sličnim problemima da trebaju biti hrabri i da ne trebaju odustajati od željene trudnoće, nego odvažno krenuti zajedno i ostvariti svoje roditeljske snove.

”Preporučila bih ovo i drugim mladim parovima – dosta ljudi nije dovoljno upućeno šta je vantjelesna oplodnja. To je vaše dijete od vas i vašeg muža, samo se oplodnja odvija van tijela”, govori Katarina Zovko.

U Poliklinici Arbor Vitae Dr. Sarić u Mostaru na vrhunskoj opremi i IVF laboratoriju opremljenom po posljednjim svjetskim standardima, pored dr. Sarića radi tim ginekologa, embriologa, urologa i internista, te sarađuju neki od najvećih evropskih stručnjaka za potpomognutu oplodnju, uključujući prof. dr. Veljka Vlaisavljevića, koji nosi s razlogom epitet „oca“ reproduktivne medicine u regionu.

Nakon godinu dana pokušaja bez uspjeha, tražiti pomoć stručnjaka

”Svi parovi koji žele da imaju bebicu, a prođe period od godinu dana, ne dolazi do trudnoće, treba da se jave u našu Polikliniku – centar koji se bavi željenim trudnoćama. Mladim parovima često treba više stepenica u dijagnostici i liječenju do ostvarenja krajnjeg cila, a to je zdrava bebica. Sve potrebne procedure možemo ponuditi u našem centru, od savjeta, dobre ultrazvučne dijagnostike, endokrinološke obrade, preko ginekološke endoskopske obrade, hysteroscopije i laparoscopije, pa do IVF procedura u moderno opremljenom IVF laboratoriju. Ljudi dolaze iz svih krajeva i mi se ponosimo na tako nešto”, poručio je dr. Sarić.

Vantjelesna oplodnja u Poliklinici Arbor Vitae Dr. Sarić, obavlja se kontinuirano, dok se veći ciklusi rade svaka dva do tri mjeseca. Postupak vantjelesne oplodnje je dvostruko jeftiniji u Mostaru nego u zemljama regije. Primjenom Zakona o medicinski podpomognutoj oplodnji, koji u Federaciji BiH stupa na snagu početkom 2020. godine, očekuje se daleko veći broj procedura u Centru koji se bavi željenim trudnoćama, jer će na taj način biti omogućeno mnogim parovima da ostvare svoje roditeljstvo. No, kako Zovke kažu – nema tog novca koji može platiti roditeljsku sreću i donošenje djeteta na svijet.

