9 navika po kojima se prepoznaju odlični roditelji

Roditeljstvo nije lako, ali je sigurno najljepši posao koji ćete imati u životu. je najvažnija, ali i obaveza koja plaši mnoge roditelje. I sasvim je normalno da se pitate da li ste dorasli toj ulozi, pogotovo u trenutku kada stigne prvo dijete.

man in red jacket holding boy in yellow jacket on grass field