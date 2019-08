Tanzanija: Djeca koja pjevaju srpsku pjesmicu o prijateljstvu postala viralna

View this post on Instagram

SVI TREBA DA ZNAJU ŠTA DRUGARSTVO ZNAČI. ❤️ Ono kad srce vrišti, a ne može da plače na sred časa dok moji sedmaci pevaju pesmu o drugarstvu. Kada bi Dragan Laković znao da će više od 100 djaka u Tanzaniji za 2 dana pevati na srpskom njegovu pesmicu, šta li bi rekao? Da li bi verovao? Danas smo vežbali tek sat vremena. Sutra nas čeka novi dan. A ja sam morala da podelim i ovde sa vama ovu ljubav. ❤️😭❤️😭