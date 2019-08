Mogu li djeca spavati s ljubimcem u istom krevetu?

Advertisements

Neki vlasnici kućnih ljubimaca puštaju životinje u krevet s njima kao “psihičko opuštanje”, međutim stručnjaci poručuju da tako mogu unijeti mnoštvo najrazličitijih patogenih organizama u svoju okolinu, prenosi miss7mama.24sata.hr.

Patogeni organizmi su insekti koji lako mogu prijeći sa životinja na čovjeka i prenijeti neku zaraznu bolest. Iako rijetko, može doći do zaraze Bruno Chomel, profesor sa Sveučilišta u Kaliforniji, objasnio je da je mogućnost zaraze dijeljenjem ležaja s ljubimcem rijetka, ali djeca i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom ipak trebaju biti na oprezu. “Iako je to rijetko, do zaraze može doći i ona može biti jako ozbiljna. Ne govorimo o tome da bi uspaničili ili uplašili ljude, već da bi bili svjesni potencijalnih posljedica.

Rizik smanjen ako redovno posjećujete veterinara Zabilježeni su slučajevi gdje je odrastao čovjek spavao s psom koji mu je neprimjetno liznuo ranu i vlasnik je dobio meningitis. Kod jednog dječaka iz Novog Meksika 1974. godine zabilježena je bubonska kuga koju mu je prenijela mačka, odnosno zarazni “stanovnici” s nje.

“Ako imaš psa ili mačku o kojima se vodi računa, koji redovno posjećuju veterinara, cijepljeni su i očišćeni od parazita, onda je rizik znatno smanjen“, savjetuje profesor Chomel. Životinje su naši dragocjeni suputnici Treba imati na umu da ljubimac donosi psihičku podršku, prijateljstvo i također unaprjeđenje zdravlja zbog čestih šetnji na otvorenom. Zato stručnjaci zaključuju da su životinje naši dragocjeni suputnici s kojima se možemo družiti bez bojazni ukoliko o njima vodimo računa.

