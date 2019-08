Platili surogat majku, a kad su vidjeli bebu odlučili su je dati na posvajanje

Advertisements

Naime, nakon što su dugo i bezuspješno pokušavali dobiti dijete prirodnim putem te nakon što je njegova žena prošla kroz nekoliko pobačaja, odlučili su potražiti surogat majku. Kad su to uspjeli, on je donirao spermu, a ona jajašce, no kad se beba rodila, uslijedilo je iznenađenje.

– Odmah sam znao da nešto nije u redu s bebom – piše on. Pokazalo se da beba dvoje plavokosih ljudi s plavim očima ima “azijatske crte lica, crnu kosu i oči“. Zatim su zatražili DNK test koji je pokazao da njegova supruga jest majka djeteta, ali on nije otac.

Ispostavilo se da se dogodila pogreška te da su zabunom jajašce njegove supruge oplodili spermom drugog čovjeka. Nakon toga su, tvrdi, odlučili dijete dati na posvajanje.

– Nije nam problem rasa, samo nam smeta što beba nije baš naša. Da joj je otac bijelac, ona i dalje ne bi bila moja i to bi bio problem – napisao je.

U komentarima nije dobio baš puno podrške.

– Koliko sam shvatio, tvoja žena je biološka majka tog djeteta. Ona bi se trebala odreći svog djeteta zbog pogreške? Nakon što ste godinama pokušavali dobiti bebu, sad ste je se voljni odreći zbog toga? – bio je jedan od komentara.

Drugi su ga upozorili da bi o takvom problemu trebao raspraviti sa ženom, a ne s nepoznatim ljudima na internetu.

– Prosudba nasumičnih stranaca na internetu neće ti pomoći. Ovo je prevelik problem da to rješavaš tim putem – zaključio je jedan korisnik, piše “Hayat“.

