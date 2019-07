Kako zaštititi dječiju kožu od UV zračenja: U slučaju nemara može dobiti opekotine 3. stepena

Advertisements

Dječija koža je, u odnosu na kožu odraslog čovjeka, tanja, propustljivija i stvara manje melanina ili ga uopće nema pa je i njena zaštita od UV zračenja manja. Dijete se od štetnih sunčevih zraka štiti odjećom, naočalama s UV zaštitom, suncobranom te kremama s odgovarajućim faktorom, pojašnjava prim. dr. Gordana Vuković, pedijatar, prenosi “Avaz“.

1. Koji faktor kreme je idealan za zaštitu dječije kože od oštećenja nasatlih od sunca?

– Dječju kožu treba mazati kremama sa zaštitnim faktorom 50, mada se kod veće djece može upotrijebiti i factor 30. Djecu do 6 mjeseci ne mažemo, ali i ne izlažemo direktno suncu. Djeca od 6 do 12 mjeseci mogu biti najviše 15 minuta na suncu, a mažu se kremama sa zaštitnim faktorom 50 i to na sljedeći način: 30 minuta prije izlaska na plažu, treba namazati kompletno tijelo, ne zaboravljajući ni uši. Zatim se mažu svaka 2 sata, a nakon kupanja u moru, kožu treba saprati slatkom vodom i ponovo namazati. Postoje i alergije na kreme sa zaštitnim faktorima, pa prije upotrebe treba napraviti test sa istom, tako što se namaže manja površina kože i prati reakcija. Također postoje alergija na sunce i more, pa kožu treba zaštititi sa kremom sa UV faktorom 50 i mineralima

2. Koje doba dana je idealno da se djeca izvedu na plažu?

– Dijete ne treba izvoditi na plažu od 10 do 17 sati jer je tada UV zračenje najjače. Isto važi i za dane kada je sunce iza oblaka, jer UV zračenje može biti, također, jako. Djeca do 6 mjeseci treba da su u hladovini, treba im često davati vodu, obavezno moraju imati šeširić na glavi, ili biti u kolicima sa suncobranom, ili u šatoru. Svi ti navedeni predmeti mogu biti izrađeni od materijala otpornog na UV zračenje. Veće dijete je zaštićeno od UV zračenja kremom, odjećom, šeširićem i naočalama sa UV filterom.

3. Kako ih oblačiti?

– Djeca moraju imati pamučnu tanku odjeću svjetlih boja i dovoljno široku. Djeca koja se ne izlažu suncu treba da nose odjeću sa dugim rukavima i nogavicama. Svako dijete treba imati šeširić na glavi, kupaće gaćice, naočale sa UV filterom. Treba im često davati vodu. Kupaće gaćice nose radi sprečavanja infekcija i poslije svakog kupanja treba ih mijenjati.

4. Tretiranje dječije kože nakon boravka na plaži?

– Nakon boravka na plaži dijete treba oprati slatkom vodom, posušiti tapkanjem i nanijeti kremu – emolijent za poslije sunčanja, kako bi se koži vratila vlaga. Također, nakon dolaska sa plaže, treba djetetu omogućiti da pije dovoljno tečnosti.

5. Ako dijete izgori šta raditi, kada se javiti ljekaru?

Ako dijete izgori treba ga staviti u hladnu, zamračenu sobu. Na kožu treba staviti hladne obloge, ili ga okupati mlakom vodom. Kože ne trljati, nego je posušiti tapkanjem. Postoje 3 stepena opekotina od sunca: 1. stepen karakteriše crvenilo, zategnuta koža, bol, svrbež, vlažna je ili otečena, na dodir blijedi. 2. stepen karakterišu plikovi ispunjeni bijelo-žućkastom tečnošću i koža je bolna na dodir. 3. stepen: koža je blijeda, meka, nekad crvena i nije bolna na dodir. Dijete može povraćati, imati glavobolju i temperaturu. Također ga može tresti groznica. Dijete treba voditi ljekaru, ako ima temperaturu višu od 38,5 stepeni Celzija, ako povraća i ima glavobolju. Također ga treba voditi ljekaru ako ima opekotine lica bilo kog stepena, kao i ako ima opekotine 2. i 3. stepena. Ako su opekotine 1. stepena, u prvoj fazi se stavljaju obloge od hladne vode. U drugoj fazi se stavlja hidrantna krema – emolijent, na kožu (može biti sa uljem čajevca, argana, nevena ili sa alojom verom). Djeci se daje dovoljna količina tečnosti sa mineralima da piju. Ako imaju bolove ili temperaturu višu od 38,5 stepeni Celzija, daje se paracetamol.

6. Šta treba imati na plaži za dijete?

Na plažu treba donijeti dovoljno gaćica za kupanje, kako bi se mogle često mijenjati, pamučna odjeća svijetlih boja i dovoljno široka, šešir, naočale sa UV zaštitom (šator sa UV zaštitom), voda i minerali , paracetamol, krema sa UV zaštitnim faktorom, krema za poslije sunčanja, hidrantna krema i prostirke za sunčanje, peškiri, pelene i igračke, zavisno od uzrasta djeteta.

Advertisements

loading...

Facebook komentari