Malo čudo: Petogodišnji dječak preživio srčani zastoj od čak 90 minuta

Owen Coulter (5) iz Liberty Hilla u Teksasu u prosincu 2018. imao je simptome slične gripi, uključujući groznicu i natečene oči. Nakon testova na streptokok koji su bili negativni, simptomi su i dalje bili prisutni, pa su ga roditelji odveli u Centar St David za hitne slučajeve, prije nego što je prebačen u dječji medicinski centar Dell u Austinu, piše 24sata.

Na dan kad je završio u bolnici, njegova tjelesna temperatura bila je samo 35 stupnjeva, umjesto normalnih 37, pa su ga liječnici zamotali u deke, kako bi mu podigli temperaturu. Desetak minuta nakon što su stigli u bolnicu, dječak je rekao roditeljima da mora na toalet i tad je doživio iznenadni srčani zastoj.

Tim liječnika i medicinskih sestara smjenjivao se više od sat vremena u nastojanjima da ga ožive i priključe na aparate za održavanje života. Trebalo je oko 30 minuta da ga priključe na stroj ECMO, koji pumpa krv kroz tijelo i opskrbljuje ju kisikom izvan tijela pacijenta, što omogućuje da se srce i pluća odmaraju. Ubrzo mu je srce počelo samostalno raditi.

Tijekom sljedećih 56 dana pomalo su ga odvajali od aparata za disanje, lijekova i skidali s dijalize na koju je priključen zbog oštećenja bubrega. Nakon što mu se stanje stabiliziralo, započeo je rehabilitaciju, kako bi ponovno naučio gutati, govoriti i hodati i – mogao je kući.

Liječnici vjeruju da je do zastoja srca doveo virus koji je zahvatio njegovo srce i jako su ponosni na to kako se oporavio.

U dječjoj bolnici Philadelphia kažu kako mnoga djeca koja prežive srčani zastoj imaju oštećenja mozga, zbog toga što im on na nekoliko minuta ostane bez krvi, a time i bez kisika. Obitelj i prijatelji u međuvremenu su pokrenuli GoFundMe stranicu kako bi pomogli pokriti troškove Owenovih bolničkih računa, prenosi Daily Mail.

Procjenjuje se da godišnje u SAD-u umre više od 2000 djece i adolescenata koji dožive to stanje, odnosno da srčani zastoj stoji iza tri do pet posto svih smrtnih slučajeva djece u dobi između pet i 19 godina u SAD-u.

