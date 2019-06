Zenički paroh Marko Maleš: Šestero djece je Božiji blagoslov

Advertisements

Proteklih nekoliko dana u kući zeničkog paroha Marka Maleša vlada neizmjerna sreća. Parohova supruga Stana prije 18 dana na svijet je donijela trojke i sada je u porodici zeničkog paroha šestero djece i to 12-godišnji Dušan, 10-godišnji Stefan, dvogodišnja Milica, te 18 dana stari Marija, Dušica i Nikola, koji su u kuću stigli prije nekoliko dana, prenosi “Anadolu Agency”.

Marko Maleš, zenički paroh, u razgovoru za Anadolu Agency (AA) je kazao kako je neizmjerno sretan i zahvalan Bogu na daru djece.

“Emocije su bile pomiješane, ali za mene je to sasvim normalno imati pet, šest ili osmero djece, jer i u familiji imam te slučajeve. S majčine strane je njih sedam, tako da znam šta je velika porodica. Tek sam sad shvatio kako smo dobili ove trojke, koliko nas je ljudi nazvalo i čestitalo i tek sad vidim kolika je to senzacija jer nekako velike porodice izumiru, nema više velikih porodica. Nama je to super. Živimo za tu dječicu, da napravimo ljude od njih, da budu bolji od nas i to je naša misija, kad nam Bog podari djecu da ih izvedemo na pravi put. Ne znam kako drugi zamišljaju ili shvataju, ali za nas je to predivna stvar. Nismo nikad razmišljali da ne dao Bog, da se odreknemo djece kako neki rade, to je za nas nezamislivo, to nismo htjeli, priželjkivali smo još djece i hvala Bogu dobili smo”, rekao je Maleš.

Smatra da se treba pobrinuti da djeca dobiju kvalitetno obrazovanje, čime će sebi stvarati prilike u životu, te da zbog veće porodice niko neće biti gladan.

“Sigurno neće biti ni gladni ni žedni, bit će obučeni, ne mogu sad da razmišljam, da ako ne mogu za šestero djece napravim nekih šest kuća, da neću imati šestero djece. Bitno je obezbijediti hljeb u ruke, da im damo školovanje, da se oni poslije izbore sami za sebe, kako se i svi bore za sebe. Dajte im ono osnovno i ako budemo razmišljali o tome da im sve mi stvorimo, naravno da će biti problem nakon drugog djeteta. Dajte osnovno, obrazovanje, dobru školu i da poslije imaju posla, a nadam se da će se stanje u državi popraviti, da će doći neko da ova zemlja bude obećana i da i kod nas dolaze, a ne samo da bježe iz ove države”, dodao je Maleš.

Kazao je kako je trudnoća, od momenta kada je ustanovljena, prošla u najboljem redu i da su bebe zdrave, kao i Maleševa supruga Stana.

“Od prvog dana imali smo veliku podršku doktora u poliklinici, a i privatno. Navikavamo se na šestero djece, ali za sada nema problema i ako ovako nastavi bit će super”, kazao je Maleš.

U proteklih nekoliko dana ovu porodicu posjetili su mnogi kako bi čestitali na prinovi, a jedan od gostiju porodice bio je i muftija zenički, Mevludin ef. Dizdarević.

“Mi inače imamo jako dobre relacije međureligijske, imamo jako dobre odnose. Čujemo se dobro i imamo dobro razumijevanje, imamo i Odbor za međureligijsku saradnju koji je odličan pokazatelj toga, to je najbolji odbor u BiH. Drago mi je što je došao muftija, to je velika podrška za mene i moju porodicu i cijelu moju zajednicu, on je htio da pokaže da smo istinski prijatelji, da imamo odličnu saradnju, da smo kolege u jednom smislu riječi. Jako je teško biti negdje manjina, i iako smo mi ovdje u jednu ruku manjina, mi se tako ne osjećamo jer svi ostali žele da nam daju do znanja da su uz nas i da imamo podršku”, rekao je Maleš.

Sveštenički posao je takav da se nikada ne zna koliko dugo ćete boraviti u jednom mjestu, kaže Maleš, ali napominje da se nije teško naviknuti na novu sredinu.

“Nikad ne znamo gdje ćemo dalje otići, znamo da smo u okviru svojih eparhija, naša je mitropolija Dabrobosanska koja pokriva veći dio Srednje Bosne i veći dio Istočne Bosne, tako da nikada se ne zna. Bez obzira, služili ovdje, na Mjesecu, ili bilo gdje drugo, nama je služba ista, živjeti sa tim narodom, nositi njegovo breme, bilo to u srednjoj Bosni, istočnoj Bosni, Americi, to je naš poziv i toga se ne plašimo”, rekao je Maleš.

U brizi za bebe pomažu i 12-godišnji Dušan i 10-godišnji Stefan.

“Vidjeli ste u sobi da je bila gužva, troje djece treba da jede odjednom, majka može da hrani jedno, ja sam bio sa vama pa nisam pomagao, a dvojica starijih sinova uzimaju po flašicu i drže, hrane braću i sestre i to je za pohvalu i to nam je olakšavajuća okolnost”, zaključio je Maleš.

