Cigarete u trudnoći: Šteti li bebi nagli prestanak pušenja? Evo šta ginekolog kaže

Pitanje: U 21. sam tjednu trudnoće i imam veliki problem. Pušim kutiju cigareta dnevno i željela bih prestati. Pokušala sam više puta smanjiti, ali ne mogu, što više mislim o smanjenju, više pušim. Mene zanima je li štetan za bebu nagli prestanak ili bih trebala ipak smanjivati? Može li beba u ovoj fazi imati kakvu krizu ili nešto jer mi se čini lakše odjednom prestati nego smanjiti, piše Ordinacija.

Odgovara: Mr. sci. Darko Husar, dr. med., spec. ginekologije i porodništva

Odgovor: Niste jedina trudnica koja puši. Stvar je životne odluke (koja nije jednostavna) kako prestati pušiti. Neke žene donesu radikalnu odluku i posve prestanu od danas do sutra i uspiju u toj odluci. Trudnoća je kod mnogo žena dobar motivacijski faktor da i uspiju u odluci o prestanku puštenja.

Druga grupa trudnica pokušava smanjiti količinu popušenilh cigareta i tako im je lakše. I to je dobar put. Pokušajte smanjiti količinu pupušenih cigareta na najmanju moguću mjeru. Naime, medicinski gledano, i to je zdrava odluka i ukoliko se uspijete ograničiti do oko 5 cigareta na dan. To ne bi trebalo imati nikakvog lošeg zdravstvenog utjecaja (pušenjem se medicinski ne smatra ukoliko je količina pupušenih cigareta manja od 5 na dan).

Dijete neće imati ”apstinencijsku krizu”. Dakle, glede utjecaja na trudnoću najbolje je pokušati što više smanjiti količinu pupušenih cigareta a ukoliko uspijete u potpunosti prestati to će sigurno imati pozitivan utjecaj, na vas prvenstveno.

