Zašto beba ima vruću glavu? Najčešći razlozi i kada je vrijeme za brigu

To može biti prilično zabrinjavajuće, posebno ako prvo pomislite na temperaturu.

Međutim, vruća glava kod beba nije uvijek znak bolesti ili infekcije. Normalna tjelesna temperatura kod dojenčadi se neznatno razlikuje od temperature odraslih. Baš kao i kod odraslih, temperatura kod dojenčadi varira tokom dana i može se mijenjati, posebno u prvim danima i mjesecima života. Normalna tjelesna temperatura kod dojenčadi do jednog mjeseca je do 37,5 C, a od jednog do tri mjeseca je između 36,8 C i 37,7 C.

Bebe imaju termoregulacijski sistem u razvoju, što znači da ponekad mogu osjećati vrućinu čak i kada im tjelesna temperatura nije povišena. Osim toga, bebe su osjetljivije na promjene temperature u svom okruženju.

Previše topla prostorija

Jedan od najčešćih razloga za vruću glavu kod bebe je previsoka temperatura u prostoriji. Kada je u prostoriji pretoplo, beba se može pregrijati, što dovodi do povišene tjelesne temperature. Jednostavno otvaranje prozora, provjetravanje prostorije ili skidanje viška odjeće može pomoći u hlađenju bebe.

Previše topla odjeća

Roditelji često žele da im beba bude topla, ali oblačenje u previše slojeva može dovesti do pregrijavanja. Umjesto da previše oblačite bebu, bolje je oblačiti je u skladu s temperaturom prostorije i vanjskim uvjetima. Ključno je da bebe budu obučene u odgovarajuće materijale koji omogućavaju njihovoj koži da diše.

Izloženost suncu

Dugotrajno izlaganje sunčevoj svjetlosti može biti opasno za bebe, jer može uzrokovati pregrijavanje i groznicu. Pazite da ne ostavljate bebu predugo na suncu, posebno tokom vrućih ljetnih dana. Najbolje je bebe držati u hladu ili ih obući u zaštitnu odjeću koja sprječava direktno izlaganje suncu.

Fizička aktivnost

Čak i ako su bebe u fazi aktivnog istraživanja, fizička aktivnost može ih učiniti vrućima i znojnima. Kada primijetite da vaša beba crveni, znoji se ili ima vruću kožu, pokušajte je smiriti i preusmjeriti je na mirniju aktivnost kako biste joj pomogli da se tjelesna temperatura vrati u normalu.

Stres i plakanje

Bebe se ponekad mogu pregrijati zbog stresa ili dugotrajnog plača. Kada beba postane uznemirena ili dugo plače, temperatura njene glave može porasti. Takve promjene su obično privremene, ali se mogu smanjiti kako se beba smiruje.

Izbijanje zubića

Groznica kod beba je također česta tokom nicanja zubića. Zubi koji probijaju desni mogu uzrokovati blagi porast temperature, koji obično traje nekoliko dana. Ako vaša beba prolazi kroz ovu fazu, primijetit ćete i otečene i upaljene desni.

Kada je vruća glava kod beba znak za zabrinutost?

Iako je vruća glava obično normalna kod beba, ponekad može ukazivati ​​na ozbiljniji problem. Važno je pratiti sve druge simptome koji se mogu javiti s vrućom glavom. Ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova, preporučuje se da se konsultujete s ljekarom:

Produženi plač ili razdražljivost

Nedostatak apetita

Problemi sa spavanjem

Manje često mokrenje

Dijareja ili zatvor

Često plakanje bez ikakvog razloga

Ako vaša beba ima i druge simptome pored vrućine u glavi, kao što su temperatura preko 38°C, nedostatak energije ili promjene u ponašanju, odmah se obratite ljekaru. Ovo je posebno važno ako temperatura traje dugo ili se pogoršava.

