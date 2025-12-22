Prehlada ili bakterijska infekcija? Kada dati antibiotik djetetu

Njihova neracionalna upotreba može izazvati nuspojave, narušiti ravnotežu crijevne mikroflore i povećati rizik od bakterijske otpornosti. Stoga je izuzetno važno koristiti ih samo kada je to stvarno neophodno, uz savjet pedijatra.

Kada antibiotici nisu potrebni

Većina prehlada i viroza kod djece uzrokuju virusi – grlobolja, curenje nosa, kašalj i povišena temperatura najčešće spadaju u ovu kategoriju. U takvim slučajevima antibiotici ne djeluju jer ciljaju bakterije, a ne viruse.

Primjerice, samo manji dio upala grla kod djece uzrokovan je bakterijama, dok su virusi odgovorni za većinu slučajeva.

Pretjerana upotreba antibiotika može izazvati proljev, bolove u trbuhu, ali i dugoročno povećati otpornost bakterija na lijekove.

Zaštita probavnog sistema

Kada se antibiotici koriste, njihovo djelovanje ne razlikuje „dobre“ i „loše“ bakterije. Osim bakterija koje izazivaju bolest, često stradaju i korisne bakterije u crijevima. To može dovesti do problema poput nadutosti, mekše stolice ili proljeva, što dodatno iscrpljuje dijete.

Kako bi se probavni sistem što bolje očuvao, pedijatri često preporučuju uravnoteženu prehranu bogatu vlaknima, fermentiranim namirnicama i probioticima koji podržavaju mikrofloru crijeva. Ovi dodaci pomažu tijelu da se brže oporavi i smanjuju neugodne simptome tokom terapije.

Savjeti za roditelje

Antibiotici se daju samo prema preporuci pedijatra.

Obavezno pratite stanje djeteta i prijavite sve nuspojave.

Podržavajte zdravlje crijeva kroz raznovrsnu i uravnoteženu prehranu.

Pazite na hidrataciju i dovoljno odmora, jer to pomaže imunološkom sistemu.

Važno je razumjeti da antibiotici i dalje spašavaju živote, ali samo kada se koriste odgovorno.

Svaki put kada dijete dobije prehladu ili virusnu infekciju, prvo se treba posavjetovati s pedijatrom i razmotriti sve mjere zaštite zdravlja, uključujući brigu o probavnom sistemu.

