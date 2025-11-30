Bebe i djeca

Tri navike roditelja koje oblikuju uspjeh djece

5.4K  
Objavljeno prije 49 minuta

Uspjeh djece najčešće proizlazi iz kombinacije ličnosti, okoline i roditeljskog pristupa.

e okruženja u kojem se svakodnevno čita, istražuje i razgovara o novim temama. Roditelji koji njeguju kulturu učenja pokazuju djeci da znatiželja nije samo poželjna, nego i uzbudljiva.

Zajedničko čitanje, postavljanje pitanja i otvorene rasprave pomažu djeci da razviju širu sliku svijeta i kritičko mišljenje, te dugoročno olakšavaju povezivanje informacija i pronalazak rješenja.
Jasne granice

Treća navika odnosi se na pružanje emocionalne podrške i postavljanje dosljednih pravila.

Roditelji koji su stabilni u svojim reakcijama i jasni u granicama stvaraju osjećaj sigurnosti. Djeca uče upravljati emocijama i razumjeti pravila, a sigurnost koju dobivaju od roditelja pomaže im da se lakše nose sa stresom i pritiscima. Kombinacija topline i strukture snažno doprinosi njihovom kasnijem uspjehu, prenosi Avaz.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh