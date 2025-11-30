Tri navike roditelja koje oblikuju uspjeh djece

e okruženja u kojem se svakodnevno čita, istražuje i razgovara o novim temama. Roditelji koji njeguju kulturu učenja pokazuju djeci da znatiželja nije samo poželjna, nego i uzbudljiva.

Zajedničko čitanje, postavljanje pitanja i otvorene rasprave pomažu djeci da razviju širu sliku svijeta i kritičko mišljenje, te dugoročno olakšavaju povezivanje informacija i pronalazak rješenja.

Jasne granice

Treća navika odnosi se na pružanje emocionalne podrške i postavljanje dosljednih pravila.

Roditelji koji su stabilni u svojim reakcijama i jasni u granicama stvaraju osjećaj sigurnosti. Djeca uče upravljati emocijama i razumjeti pravila, a sigurnost koju dobivaju od roditelja pomaže im da se lakše nose sa stresom i pritiscima. Kombinacija topline i strukture snažno doprinosi njihovom kasnijem uspjehu, prenosi Avaz.

