4 fraze koje koriste narcisoidni roditelji

Stručnjaci ističu da se iza tih fraza krije manipulacija i kontrola, a posljedice se mogu osjećati i u odrasloj dobi.

“Zar nikad ništa ne možeš napraviti kako treba?”

Ova rečenica stvara osjećaj stalne krivice i nesigurnosti kod djeteta. Kada se dijete neprestano suočava s kritikom, razvija utisak da nikada neće biti dovoljno dobro. Razni psiholozi upozoravaju da takve poruke mogu oblikovati negativnu sliku o sebi i voditi do problema sa samopouzdanjem kasnije u životu.

“Ja znam što je najbolje za tebe.”

Iako može zvučati kao briga, iza ove fraze često stoji želja za potpunom kontrolom. Dijete se navikava da nema pravo na vlastite odluke i iskustva, što dugoročno može gušiti njegovu individualnost. Prema riječima savjetnika, takav odnos može stvoriti osjećaj zavisnosti o roditeljskom odobravanju i otežati donošenje odluka u odrasloj dobi.

“Ne drami, nije ti ništa.”

Ovim riječima umanjuju se djetetovi osjećaji i šalje poruka da njegove emocije nisu važne. To može dovesti do toga da dijete počne potiskivati svoje potrebe i teško prepoznaje sopstvene emocije. Stručnjaci naglašavaju da dugotrajno ignorisanje osjećaja ostavlja posljedice na emocionalni razvoj i sposobnost stvaranja zdravih odnosa.

“Zbog tebe sam žrtvovao/la svoj život.”

Ova rečenica stavlja ogroman teret krivice na dijete i stvara utisak da je njegova egzistencija teret roditelju. Takva poruka potiče osjećaj dužnosti i obveze koje dijete ne bi smjelo nositi. Prema mišljenju stručnjaka, ovakve fraze često uzrokuju trajne osjećaje krivice i sputavaju djecu da slobodno žive svoj život, prenosi Index.

