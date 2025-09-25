Bebe i djeca

4 fraze koje koriste narcisoidni roditelji

5.8K  
Objavljeno prije 59 minuta

Narcisoidni roditelji često koriste rečenice koje na prvi pogled mogu zvučati bezazleno, ali ostavljaju dubok emocionalni trag na djecu.

Stručnjaci ističu da se iza tih fraza krije manipulacija i kontrola, a posljedice se mogu osjećati i u odrasloj dobi.
“Zar nikad ništa ne možeš napraviti kako treba?”

Ova rečenica stvara osjećaj stalne krivice i nesigurnosti kod djeteta. Kada se dijete neprestano suočava s kritikom, razvija utisak da nikada neće biti dovoljno dobro. Razni psiholozi upozoravaju da takve poruke mogu oblikovati negativnu sliku o sebi i voditi do problema sa samopouzdanjem kasnije u životu.
“Ja znam što je najbolje za tebe.”

Iako može zvučati kao briga, iza ove fraze često stoji želja za potpunom kontrolom. Dijete se navikava da nema pravo na vlastite odluke i iskustva, što dugoročno može gušiti njegovu individualnost. Prema riječima savjetnika, takav odnos može stvoriti osjećaj zavisnosti o roditeljskom odobravanju i otežati donošenje odluka u odrasloj dobi.
“Ne drami, nije ti ništa.”

Ovim riječima umanjuju se djetetovi osjećaji i šalje poruka da njegove emocije nisu važne. To može dovesti do toga da dijete počne potiskivati svoje potrebe i teško prepoznaje sopstvene emocije. Stručnjaci naglašavaju da dugotrajno ignorisanje osjećaja ostavlja posljedice na emocionalni razvoj i sposobnost stvaranja zdravih odnosa.
“Zbog tebe sam žrtvovao/la svoj život.”

Ova rečenica stavlja ogroman teret krivice na dijete i stvara utisak da je njegova egzistencija teret roditelju. Takva poruka potiče osjećaj dužnosti i obveze koje dijete ne bi smjelo nositi. Prema mišljenju stručnjaka, ovakve fraze često uzrokuju trajne osjećaje krivice i sputavaju djecu da slobodno žive svoj život, prenosi Index.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh