Ova igračka se HITNO povlači iz prodaje: Djeca je obožavaju, ali nije sigurna!

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu te o povlačenju iste iz prodaje, piše Telegraf.

Kako se navodi u obaveštenju, u pitanju je elektronska plišana igračka u roze i plavoj boji (lik iz crtanih filmova Lilo & Stitch) sa simuliranim disanjem. Svi serijski brojevi su obuhvaćeni. Proizvod se prodaje onlajn, posebno putem sajtova magicpets.fr i Amazon.

Proizvod predstavlja rizik zato što je vlaknasti materijal kojim je igračka punjena lako je dostupan zbog slabe izrade šavova oko baterije. Malo dijete može staviti materijal za punjenje u usta i ugušiti se.

Uslijed ovoga, proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o bezbednosti igračaka niti sa evropskim standardom EN 71-1.



Podaci o proizvodu

Proizvod: Plišana električna igračka za djecu

Zemlja porijekla: NR Kina

