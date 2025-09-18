Bebe i djeca

Ova igračka se HITNO povlači iz prodaje: Djeca je obožavaju, ali nije sigurna!

Objavljeno prije 13 minuta

Proizvod se prodaje onlajn, posebno putem sajtova magicpets.fr i Amazon.

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu te o povlačenju iste iz prodaje, piše Telegraf.

Proizvod predstavlja rizik zato što je vlaknasti materijal kojim je igračka punjena lako je dostupan zbog slabe izrade šavova oko baterije. Malo dijete može staviti materijal za punjenje u usta i ugušiti se.

Uslijed ovoga, proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o bezbednosti igračaka niti sa evropskim standardom EN 71-1.

Podaci o proizvodu

Proizvod: Plišana električna igračka za djecu

Zemlja porijekla: NR Kina


