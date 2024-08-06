Pedijatar otkriva jednu stvar koju ne biste trebali učiniti ako vaša beba ima temperaturu

Međutim, pedijatar Daniel Golshevsky kaže da postoji jedna stvar koju ne biste trebali učiniti ako vaša beba ima temperaturu, a riječ je o tuširanju i kupkama hladnom vodom.

Možda mislite da je to najbolje što možete učiniti kako biste snizili temperaturu svog djeteta, ali zapravo mu samo možete uzrokovati veliku nelagodu.

“Moramo imati na umu da je temperatura samo pokazatelj da se beba bori s nečim drugim, tako da snižavanje tjelesne temperature ekstremnim fiziološkim metodama uopće neće riješiti problem”, rekao je.

Umjesto toga, preporučuje im davanje malih gutljaja vode ili redovitije hranjenje mlijekom, što će pomoći u sprječavanju dehidracije. Također je rekao da će paracetamol ili ibuprofen “pomoći u ublažavanju nekih simptoma”.

Golshevsky je naglasio da su njegovi savjeti općenite prirode i ako je roditelj zabrinut za svoje dijete, uvijek bi se trebao posavjetovati sa svojim ljekarom.

Također je rekao da temperaturu iznad 37,5 stepeni kod bebe mlađe od tri mjeseca uvijek mora provjeriti ljekar.

Prema Health Service Executiveu (HSE), normalna temperatura je između 36 i 36,8 stepeni, a temperatura od 38 stepeni i više smatraju se visokim.

Za liječenje djeteta s niskorizičnim simptomima kod kuće, preporučuju normalno odijevanje, davanje puno tečnosti, davanje hrane ako je želi i redovno provjeravanje tokom noći. Također ne preporučuju korištenje hladne krpe ili spužve za snižavanje temperature vašeg djeteta, prenosi Klix.

